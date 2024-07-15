巴黎奧運｜聖火於巴黎傳遞獲熱烈歡迎　BTS成員Jin惹數千人圍觀

距離巴黎奧運開幕不足兩星期，奧運聖火於當地14日，亦即法國國慶日抵達巴黎。聖火由香榭麗舍大道出發，首位火炬手是法國前足球員、傳奇射手亨利（Thierry Henry），之後聖火途經國民議會、巴黎聖母院、巴士底廣場和羅浮宮等重要古蹟景點，沿途吸引大批人觀賞。其中，韓國男子偶像組合防彈少年團（BTS）成員JIN於羅浮宮區間擔任火炬手時，更吸引了數千名BTS粉絲圍觀。



火炬於昨晚抵達巴黎市政府，艾菲爾鐵塔接力施放國慶煙火。巴黎奧組委表示，當地已經為奧運做好準備。 聖火於當地周一會繼續在巴黎市中心傳遞，之後會去到周邊城市，包括選手村所在的聖但尼市（Saint-Denis），以及馬術賽事場地凡爾賽，奧運開幕日將重返巴黎。

在巴黎聖母院前傳遞火炬時，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）現身出席，並與坐在輪椅上準備交接聖火的身障運動員致意。有圍觀的巴黎民眾表示，奧運聖火的到來一掃前幾週的陰霾，「展示法國國旗還是令人感到驕傲，讓人感覺很不錯，尤其是過去幾週大家都不好過」。

今年5月在位於法國南部的第二大城市馬賽（Marseille）開始的聖火傳遞活動，至今已持續了兩個多月。