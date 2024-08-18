譴責印度女醫姦殺案　醫生24小時全國大罷工結束　初級醫生拒復工

儘管印度最大醫生協會發起的24小時罷工已經結束，印度許多醫院的初級醫生仍未返回崗位，要求立即為遭殘忍姦殺的女實習醫生討回公道。



路透社報道，印度醫學協會發起的24小時罷工於18日早上6時（香港時間凌晨3時30分）結束，協會稱大部份醫生當天已重返崗位。不過，全印度住院醫生和初級醫生聯合行動論壇17日說，將繼續全國性罷工，並要求當局在72小時內對女實習醫生遇害案進行徹查和逮捕。

全印度醫學科學研究所副醫務總監說，初級醫生和實習生還沒有復工。「今天也有示威遊行。由於人手減少，其他人的壓力也很大。」

2024年8月9日，印度加爾各答一名女實習醫生被發現死在名為R. G. Kar Medical College And Hospital的公立醫院，生前遭人強姦並殺害。圖為16日，艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）一間醫科大學的駐院醫生參加示威，譴責案件。（Reuters）

8月9日凌晨，31歲的實習女醫生在東部城市加爾各答遇害，此後一週，印度全國各地的醫生舉行了抗議和燭光遊行，並拒絕為非急診病人看病。

印度醫學協會17日發起罷工，其間中斷擇期手術與門診諮詢服務，處理緊急情況的醫院急診部門則繼續運作。

協會要求當局加強醫院的保安、創造安全的休息空間，讓醫護人員免遭暴力侵害。協會主席說：「在這個國家，女性佔了我們這個專業的多數。我們已再三要求保護她們的安全。」

2024年8月9日，印度加爾各答一名女實習醫生被發現死在名為R. G. Kar Medical College And Hospital的公立醫院，生前遭人強姦並殺害。圖為16日，這間醫院部份醫生參加示威，要求為死者討回公道。（Reuters）

協會在北方邦的負責人也說，大部份醫生18日已經恢復日常工作，但如果政府不採取任何嚴格措施保護醫生，協會將決定下一步的行動方案，「這次我們也可能停止急診服務」。

一個多星期以來，案發現場所在的R. G. Kar Medical College And Hospital一直受到騷亂和集會人群的衝擊。警方從18日起的一週內禁止五人或以上群體在醫院周圍集會抗議，並部署防暴警察，稱此舉是為防止破壞和平、擾亂公共安寧。