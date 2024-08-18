泰王批准他信之女貝東丹擔任泰國總理

泰國下議院8月16日確認前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）為該國下任總理後，泰下議院代表8月18日向她宣讀國王諭令，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）正式批准她的任命。



圖為2024年8月16日，泰國曼谷，新任總理貝東丹在當選後發表演講。（Reuters）

她當選後發表首次演講，「我希望我能盡我所能，讓國家向前邁進。」

為泰黨（Pheu Thai）主席、年僅37歲的貝東丹以319票贊成，145票反對，27票棄權當選為泰國迄今最年輕的領導人。她演講中提到15日因違憲遭到即刻解職的前總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他），對他的遭遇感到悲傷與困惑，指自己與他和黨內人士交談後說：「決定是時候為國家和黨做點事情了。」

貝東丹的當選引來爭議，她從未在政府任職，外界質疑她或成為他信的代言人。英國伯明翰大學的政治研究員Petra Alderman表示，他信的政治背景非常大，若他繼續對為泰黨下令，貝東丹將難以開展工作。

2024年8月16日，泰國曼谷，泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）獲泰國會確認她是該國新任總理後舉行新聞發布會。（Reuters）

他信被指在2015年發表冒犯泰國君主的言論，被迫流亡，後於2023年8月22日返國，當即被判囚8年，因獲泰王特赦於2024年2月18日假釋出獄。