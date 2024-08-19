美國大選｜民主黨代表大會今揭幕　拜登希拉里將為賀錦麗站台

美國民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）將於8月19至22日在芝加哥舉行，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與拍檔明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）將獲正式提名為民主黨正副總統候選人。代表大會首晚將有總統拜登（Joe Biden）與前國務卿希拉里（Hilary Clinton）為賀錦麗站台發言。本文為您介紹這次大會的各個看點。



民主黨全國代表大會舉行時間與地點：

2024民主黨全國代表大會將於8月19日至22日，在伊利諾伊州（Illinois）芝加哥市舉行。日間活動將於麥考密克展覽中心（McCormick Place Convention Center）舉行，而晚間活動將於聯合中心（United Center）舉行。

芝加哥市上一次舉辦民主黨全國代表大會是1996年，當年前總統克林頓（Bill Clinton）在這裏獲確認提名競逐連任。

2024年8月18日，美國伊利諾伊州芝加哥市，電視台工作人員正在民主黨全國代表大會 (DNC) 主辦場地聯合中心工作。（Reuters）

誰會在民主黨全國代表大會上發言？

8月19日：總統拜登將與前國務卿希拉里在開幕之夜發表講話。

8月20日：前總統奧巴馬（Barack Obama）與賀錦麗丈夫任德龍（Doug Emhoff）將於第二晚上台發言。

8月21日：前總統克林頓（Bill Clinton）將與副總統候選人沃爾茲一同參加大會的第三晚，眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦將會上台發言。

8月22日：賀錦麗將壓軸登場。

2024年8月6日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在賓夕法尼亞州費城與她的副總統候選人、明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）舉行競選集會。（Reuters）

民主黨全國代表大會每日的演講主題：

8月19日的主題為「為了人民」（For the People）。

8月20日的主題為「美國未來的大膽願景」（A Bold Vision for America's Future）

8月21日的主題為「為我們的自由而戰」（A Fight for Our Freedoms）

8月22日的主題為「為了我們的未來」（For Our Future）