美國大選｜賀錦麗反擊特朗普批評　暗諷對手為「懦夫」

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）8月18日在民主黨全國代表大會（DNC）開幕前夕，暗批共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是一個只想打壓別人的「懦夫」。



路透社18日報道，賀錦麗和競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）當日坐巴士穿梭於關鍵搖擺州賓夕法尼亞的多個地點。這趟大巴行程從匹茲堡（Pittsburgh）開始，途中將在當地西部幾個地點停留。賀錦麗的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）和沃爾茲的太太格溫（Gwen Walz）也隨行。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗和競選搭檔沃爾茲2024年8月18日坐巴士穿梭於賓夕法尼亞州的多個地點造勢。（Reuters）

賀錦麗在賓夕法尼亞州向支持者發表講話時說：「過去幾年出現一種扭曲的現象，他們宣稱衡量一個領導者的實力標準是看你打倒甚麼人，但我們知道衡量領導者實力的真正標準是看你提拔甚麼人。」

賀錦麗強調：「一直想打壓他人的人都是懦夫」。她並沒有直接點名特朗普，而特朗普17日在賓夕法尼亞州東部的競選活動中稱賀錦麗為「極端分子」和「瘋狂的人」。

民意調查顯示，賀錦麗為民主黨的競選活動注入新的活力，在全國範圍以及包括賓夕法尼亞州在內的8個搖擺州中，她在多個州縮小與特朗普的差距，這些競爭激烈的搖擺州將對賀錦麗能否成為總統拜登（Joe Biden）的繼任者發揮決定性作用。

2024年8月14日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）為佛羅里達州初選提前投票投票後離開指向鏡頭。（Reuters，左）2024年8月16日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 在北卡羅萊納州羅利市舉行的活動上發表講話。（Reuters，右）

為期4天的美國民主黨全國代表大會19日在芝加哥（Chicago）開幕，賀錦麗將在民主黨大會獲正式提名為2024年民主黨總統候選人。

賀錦麗擁有非洲裔和印度裔血統，如果她在11月5日的總統選舉勝出，她將成為美國首位女總統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

