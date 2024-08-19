晤越共總書記蘇林　習近平：中方視越南為外交優先方向

中共中央總書記、國家主席習近平8月19日上午在北京同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。習近平在會談中強調，中方始終將越南作為地區外交優先方向。2人在會談後將出席簽字儀式。



央視19日報道，習近平歡迎蘇林對中國進行國事訪問，並再次祝賀他當選越共總書記。習近平表示，蘇林就任總書記後首訪就來到中國，充分體現其對兩黨兩國關係的高度重視，也體現中越關係的高水平和戰略性。

圖為越南國家主席​​蘇林2024年6月20日在位於河內的總統府與俄羅斯總統普京（不在圖中）舉行的新聞發布會。（Reuters）

習近平表示，願同蘇林建立良好工作關係和個人友誼，共同引領中越命運共同體建設走深走實。

習近平稱，過去10多年，他和已故越共前總理阮富仲相識相知，沿着兩黨兩國老一輩領導人開創的中越友好道路，攜手推進具有各自特色的社會主義事業，共同開啟構建具有戰略意義的中越命運共同體新時代。

習近平指，他們為失去這樣一位好同志、好朋友深感悲痛，將永遠銘記阮富仲為中越友好事業和世界社會主義事業作出的傑出貢獻。相信蘇林將團結帶領越南全黨全軍全民，繼承阮富仲遺志，朝着越共十三大確定的建黨建國百年奮鬥目標接續邁進。

中秘關係・中國-秘魯關係：2024年6月28日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte，不在圖中）會面。（Reuters）

習近平強調，支持越南堅持黨的領導，走符合本國國情的社會主義道路，深入推進革新開放和社會主義現代化事業。

習近平提到，中越兩黨作為當今世界兩個執政的共產黨，要秉持友好初心，賡續傳統友誼，牢記共同使命，堅持共產黨領導和社會主義制度，持續加強具有戰略意義的中越命運共同體建設，共同促進世界社會主義事業發展，相信雙方的道路一定會愈走愈寬廣。

越共中央總書記、國家主席蘇林（左）2024年8月18日會見中國廣東省委書記黃坤明。（越南《人民軍隊報》）

蘇林8月18日上抵達廣州，展開3天訪華行程。他乘坐的專機18日早上9時25分乘專機抵達廣州，傍晚轉抵北京。蘇林是應習近平邀請，於8月18日至20日赴華國事訪問。