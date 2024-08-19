習近平晤越共總書記蘇林　雙方簽14項協議　擬加強中越鐵路聯繫

中共中央總書記、國家主席習近平8月19日在北京與來華國事訪問的越共中央總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）會談。中越雙方在會談後簽署14項協議，其中包括有關標準化兩國鐵路的規劃和可行性研究文件，為跨境鐵路升級邁進新一步。



路透社19日報道，在2023年12月發表的聯合聲明中，中越兩國已表示將致力於跨境鐵路互聯互通，並列出三個鐵路項目，其中一個是穿過越南西北部山區的老街與港口城市海防，另一個是連接中國的潛在鐵路項目。

中共中央總書記、國家主席習近平2024年8月19日上午在北京，與來華國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林會談。（Reuters）

中越兩國有兩條鐵路連接，從中國南部通往越南首都河內，但越南的基礎設施久未升級，與中國高鐵的軌距標準不一難以連繫，旅客和貨物無法以一程車直達目的地。

由於中美貿易緊張局勢，愈來愈多的中國製造商將部份出口導向業務轉移到越南，升級越南鐵路一側將促進貿易和投資。

路透社稱，14份協議內容還涵蓋雙邊央行、媒體、衞生以及椰子、鱷魚和榴槤檢疫檢驗之間的合作。

中共中央總書記、中國國家主席習近平2024年8月19日上午在北京，與來華國事訪問的越共中央總書記、越南國家主席蘇林會談。（Reuters）

雙方在會後除簽署協議外，亦將發表《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明》。