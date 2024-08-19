就任半月首訪華　蘇林會給中越關係帶來新變化？

8月18日傍晚，越共中央總書記、國家主席蘇林抵達北京。



抵京前，蘇林一行訪問了廣州。在參觀越南青年革命同志會舊址時，蘇林表示，「我們此次訪問是想再次強調，在越南對外政策當中，中國始終是排在第一位的，是我們的頭等優先。」

蘇林當選不久，就將外訪首站定為中國，這一選擇釋放出哪些信號？相較於前任阮富仲，公安系統出身的蘇林可能有哪些不一樣的執政表現？未來，圍繞越南的地緣政治又將如何演繹？

就相關問題，觀察者網對話越南問題專家、復旦大學中國與周邊國家關係研究中心主任趙衛華教授，做出解讀。

中越兩國的友好關係與共同利益遠大於局部分歧

觀察者網：蘇林升任越共中央總書記後，首訪國家定為中國。這一動向透露出哪些訊息？

趙衛華：蘇林當選越共中央總書記後，首訪選擇中國，這無疑表明了中越關係對越南的重要性，也充分顯示了越南領導層對中國的重視。越南方面一直說將中國定位為頭等優先的外交對象，蘇林總書記首訪選擇中國，顯然很好地詮釋了這點。

尤其需要注意的是，蘇林是在8月初當選越共中央總書記的，如此迅速地做出首訪的決策，一方面突顯了中國在越南外交中的重要地位，另一方面，還反映了其對越南國內政治形勢的掌控。

越南上半年發生了重大政治變動，越共中央經濟部部長陳俊英、國家主席武文賞、國會主席王廷惠、中央書記處常務書記張氏梅和河內市委書記丁進勇在內的五位政治局委員先後辭職，7月份又逢阮富仲總書記去世，至此，十三屆中央政治局委員已有8位退場。越共中央這種政治變動幅度之大，可謂創下了自越南1945年獨立以來的最大紀錄。蘇林在這種形勢下出訪，充分說明了他對中國的重視，也說明了越南的局勢在他的掌控之下。

觀察者網：您在上一篇文章中提到，「目前，（中越）陸地邊界分歧和北部灣劃界分歧已經圓滿解決，唯一懸而未解的分歧只剩下了海上問題。」最近與之相關的一則新聞是，7月中旬，越南單方面向聯合國提交了南海外大陸架劃界案，中方外交部對此當然是堅決反對。

在您看來，這一海上問題可能會如何影響中越關係走向？菲律賓的小馬科斯上台後，中菲關係因南海爭端而日益緊張，因此不少國人關心中越是否會出現類似問題。

趙衛華：海洋領土與海洋權益的爭端，是中越之間繞不過的一道坎，它是一個敏感但關鍵的問題，稍微處理不好就會影響中越關係大局和發展方向。

從大的方面着眼，中越兩國最高層領導對於這一問題的認知是存在共識的。阮富仲總書記生前即已表明立場，認為領土與海洋權益的爭端只是中越關係中的局部議題，兩國間的友好關係與共同利益遠大於這些局部分歧。這也是中越兩國領導人對於這一問題的共識。

中共中央總書記、國家主席習近平2024年8月19日上午在北京，與來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。（Reuters）

越南向聯合國提交南海外大陸架劃界案，外界可能疑慮這是否預示着越南新任領導層在南海問題上的新動向。我認為對此應保持審慎態度，進一步觀察事態發展。

因為從相關文件的準備到提出，期間需要相當長的時間，而越南是在7月17日這天提交南海外大陸架劃界案的，這一時間節點尤為微妙——正值蘇林就任國家主席後不久訪問老撾、返回越南之際，次日即7月18日，越共中央就公布了阮富仲總書記的病情。

眾所周知，越南「四駕馬車」——即越共中央總書記、國家主席、政府總理、國會主席——各有分工，這一外交行動由屬於政府部門的外交部負責。雖說南海外大陸架劃界案的提出需要經過越南最高層領導的首肯，但蘇林出身公安系統，初任國家主席，在外交領域經驗較少，因此這動作是不是由蘇林本人主導、是否真正反映了蘇林本人的意志，都是值得深入探討的問題。

至於中越的南海爭端會不會演變成中菲那樣，我覺得事實會做出回答。實際上，在經歷多個回合的互動尤其是在「981事件」和萬安灘事件後，中越兩國領導人就共同管控好南海分歧是有共識的。因此，這幾年中越在南海問題上雖有分歧，但表現形式與中菲之間完全不一樣。而且，如我以往所說，中越兩國山水相連，文化相同，政治制度相同，且還擁有老一輩領導人從革命年代就形成的革命友誼，因此至少短期內，中越在南海上的分歧不會發展到中菲之間的緊張程度。

觀察者網：蘇林履新後，美國拒絕承認越南的市場經濟地位。這裏面有兩個問題：一是，美國拒絕承認越南的市場經濟地位，對越南的經濟發展有哪些影響？二是，美國對越南既要拉攏又要敲打，除了承認市場經濟地位這招，還有哪些「胡蘿蔔」和「大棒」？

趙衛華：對於越南這一高度依賴外貿驅動經濟的國家而言，對外貿易的重要性不言而喻，因此其對市場經濟地位的重視也尤為顯著。而美國，不僅是越南最大的出口市場，還是其第二大貿易夥伴，越南超過三分之二的貿易順差直接來源於對美出口，這種經濟聯繫構成了越南對美國的高度依賴，且這種依賴關係呈現出顯著的不對稱性，即越南對美國的經濟依賴非常大，而美國對越南幾乎沒有什麼依賴。

實際上，市場經濟地位只有在解決越美貿易爭端時才對越南有意義；當前美國是否給越南市場經濟地位，對越南的實際影響並不是很大。現階段，美國為了「拉越制華」，對越南向美出口採取了非常寬容的態度，容忍越南對美貿易存在近1000億美元的順差，若換作他國，美國通常會採取嚴厲的措施。但是，為了讓越南制衡中國，美國在容忍這種非常不平衡的、對越南更有利的貿易結構的同時，又長期把認可市場經濟地位作為一種工具來使用，特別是不時拿出301條款來威脅越南，以維持其影響力。

中共中央總書記、中國國家主席習近平2024年8月19日上午在北京，與來華進行國事訪問的越共中央總書記、越南國家主席蘇林舉行會談。（Reuters）

越南由於尚未獲得市場經濟地位，因此只能任美國宰割。雖然美國基於戰略需要，對越南的所謂制裁威脅多停留在口頭層面，雷聲大雨點小，最後往往不了了之，但這種不確定性讓越南感受到了持續的威脅。若越南獲得市場經濟地位，未來在遭遇貿易爭端時，將能依據既定規則處理，對越南而言無疑更為有利。

美國方面，也把市場經濟地位作為一個重要的外交籌碼來對待，特別是在蘇林上任後，給了越南一個下馬威，一方面是對越南施壓，另一方面也是向新當選的越共中央總書記蘇林傳遞了不得和中國走太近的信號，背後蘊含着很深的政治意味。

其實，越南除了關注對美出口，也關心能不能拿到美國的一些先進技術，尤其是越南現在正推進數碼化轉型，提出「數字強國」戰略，因此它也想從中美的戰略博弈中獲取一些好處，甚至想要藉此實現彎道超車。

美越韓之間在2022年簽署的稀土合作協議便是一個非常明顯的例子：美國企圖依靠越南豐富的稀土儲備，在稀土領域對中國「去風險」，為此，美國向越南開出了很多有利的條件，比如一旦三國合作成功，就向越南轉讓稀土提純的技術，同時鼓勵韓國在越南投資半導體晶片製造產業。

美國拿市場經濟地位和高科技先進技術及相關投資當「胡蘿蔔」吸引越南，同時根據自己的節奏，當越南出現不服從的意思時，拿制裁當「大棒」相威脅。面對美國的雙重策略，越南因自身經濟上的相對弱勢地位，不得不謹慎行事，避免開罪美國，同時力求在中美戰略博弈中尋找機遇，促進自身發展。

越南是否會出現「強人政治」？

觀察者網：您在之前的文章里也提到過，「部分西方學者在蘇林當選國家主席後已開始表達對越南政治走向的擔憂」，他們在擔憂什麼？

趙衛華：在越共十三大之後，一個顯著的變化是，來自公安系統與軍方的政治局委員數量相較於十二屆有了明顯增加。觀察越南自2022年底至2024年上半年間的政局動態，可以看到，公安系統出身的政治局委員的比例再次攀升，加上軍方背景的成員，其人數極有可能已佔據整個政治領導層的一半以上。比如，越南最高層幾個主要領導人中，蘇林與范明政均擁有公安系統背景，梁強與潘文江來自軍方，此外，如潘廷鐲也是公安系統的人員。

特別是蘇林，從大學畢業直至當選為國家主席之前，深耕於公安系統。越南的公安部職能廣泛，類似於中國公安部與國家安全部的綜合，甚至涵蓋更多部門機構的職能。而且，蘇林長期負責安全領域的事務，在過往反腐時還曾直接主導了將越南油氣集團前負責人鄭春成從德國抓捕回國的行動，這事當時在西方引起一片譁然。

當一個長期在公安安全領域工作的人員出任國家最高領導人時，部分西方的評論人士就覺得很突然，甚至認為越南即將開始「警察治國」。他們擔心，隨着公安系統背景的領導人掌舵，越南自農德孟至阮富仲時期所推行的、被西方視為積極方向的政治革新可能會遭遇逆轉。

圖為越南國家主席​​蘇林2024年6月20日在位於河內的總統府與俄羅斯總統普京（不在圖中）舉行的新聞發布會。（Reuters）

觀察者網：考慮到蘇林的履歷，越南接下來有沒有可能出現所謂「強人政治」？或者說，您估計他的施政風格會是怎樣的？

趙衛華：每位領導人都有其獨特的領導風格，由於不同的成長環境和個人經歷，蘇林與前任農德孟、阮富仲之間的差異是顯而易見的，這將使他們的執政風格表現出明顯的差異。

農德孟和阮富仲同出生於上世紀40年代，且兩人都是文官，完全沒有軍方履歷——農德孟是技術官員、阮富仲出自理論界。這在越南歷史上是少有的，農德孟之前的越南領導人都屬於創黨建國的一代，或者至少也是革命戰爭年代成長起來的，大部分都有軍旅生涯，而從農德孟開始，他和阮富仲兩人完全屬於「文官治國」。

而蘇林，就像現在越南官方所宣傳的，出生於河內南邊約30公里遠的興安省，那是一個革命之鄉，而他的家族同樣充滿了愛國與革命的傳統，除了他父親之外，家族中的多位長輩都曾參加過革命。

蘇林本人也具備越南傳統政治文化中的一個非常明確的特點——堅韌、隱忍。他幾十年來都在公安系統裏工作，但一直以來比較低調。實際上，先前外界在討論後阮富仲時代領導人的可能人選時，從來都沒有提及過蘇林——在外界看來，在阮富仲的規劃中，蘇林更多地被賦予了保駕護航、反腐防變的使命，而不是被當成未來的國家領導人培養。後面隨着外界盛傳的幾位領導人如武文賞、王廷惠，要麼辭職，要麼因為其他原因沒能夠接任總書記，蘇林最終走向前台，走上最高領導人的崗位。

相較於農德孟和阮富仲，蘇林長期深耕公安系統，這種不同的成長路徑很可能使得決策風格、政策導向也有所不同。

比如在用人方面，阮富仲的用人考量有一個突出的特點，那就是重視意識形態。譬如，越南軍方長期以來有一個傳統：國防部長一般由國防部常務副部長兼人民軍總參謀長接任。而阮富仲在其第二個總書記任期內，就打破了越軍任職的慣例，改由政工出身的吳春歷出任國防部長。由此還曾經引起越南軍事博物館前館長黎馬良少將公開批評吳春歷和梁強的事件，說兩人不懂打仗，看不懂地圖等高線。儘管黎馬良事後被處以警告處分，以《大團結報》為首的各主流媒體也對其進行了輪番批判，但他的言論實際上代表了越南軍內外相當一部分人的心聲，從而使得阮富仲在第三任期在國防部長的任命問題上回歸了越軍的傳統。

蘇林雖然也重視意識形態，但他本人也一直在越南公安部工作，長期領導越南人民公安部隊，而這支部隊在戰爭年代曾是越南人民軍特工部隊的一部分。而且他本人也是越南人民公安部隊大將。因此，他應該更了解軍隊，在與軍隊打交道時會與阮富仲有所不同。

值得強調的是，不同背景的領導人在治理方式、政策偏好上的確可能展現出不同的風格，但是，出身於軍隊或公安並不必然導致「強人政治」的出現。對於這點，我們未來仍需進一步的觀察。

2024年8月3日，越南河內，蘇林出席新聞發布會。越南共產黨中央委員會3日宣布蘇林當選越共中央總書記。（新華社/越通社）

觀察者網：就具體事務來看，對於阮富仲的政治遺產，蘇林可能會繼承哪些？相應地，哪些可能迎來改變？

趙衛華：阮富仲對發展經濟非常重視，外交層面奉行在中美之間維持平衡。其在十三大前夕曾發表講話，稱越南當前面臨着史無前例的最佳國際環境，越南應該積極利用國際環境發展經濟。現在越南正處在發展的關鍵期，因此蘇林在大方向上應該不會改變阮富仲在經濟、外交層面的政策。

至於改變，如前面所述，蘇林在幹部任命上應該會有他自己的標準。阮富仲時期，雖然說越共十三大之後，來自公安與軍方的政治局委員數量相較於十二屆有所增加，但各方勢力大致平衡；而蘇林來自公安系統，現在又特別強調反腐防變，尤其重視防變，強調要防範敵對勢力的滲透，這樣的話，若其能在越共十四大上連任總書記，未來可能來自公安系統的人員比例會進一步提升。

另外，在繼續推進反腐工作時，可能會有一些調整。

雖然蘇林和阮富仲都很重視反腐防變，但是對於應該怎麼反腐，我們可以看到，在阮富仲時期實行領導負責制，即如果直屬下屬在工作上出現重大失誤，領導是要承擔相應責任的，甚至要引咎辭職。例如，范平明和武德儋都是因為負領導責任而辭職，其實，越南社會對武德儋的印象非常好，武德儋受下屬牽連而辭職，不少越南人一直為其感到惋惜。

蘇林執政之後，反腐工作肯定是會繼續進行的，但蘇林現在也在強調穩定，所以在反腐的一些具體形式上可能會有所調整。像下屬腐敗牽連上級領導的嚴苛做法，很可能會出現一些調整。

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