越共總書記蘇林訪華晤習近平　越南：尋求中國提供貸款與技術

越共中央總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）國事訪問中國，8月19日與中國國家主席習近平會談。據越南政府指，蘇林尋求中國給予貸款與技術，以發展交通基建。



越南政府透過聲明指，蘇林冀中國提供軟貸款（soft loans）與技術以發展交通基建，又同意與中國加強國防與保安聯繫。

中越雙方在會談後簽署14項協議，其中包括有關標準化兩國鐵路的規劃和可行性研究文件，為跨境鐵路升級邁進新一步。

中共中央總書記、國家主席習近平2024年8月19日上午在北京，與來華國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林會談。（Reuters）

路透社19日報道，在2023年12月發表的聯合聲明中，中越兩國已表示將致力於跨境鐵路互聯互通，並列出三個鐵路項目，其中一個是穿過越南西北部山區的老街與港口城市海防，另一個是連接中國的潛在鐵路項目。

中越兩國有兩條鐵路連接，從中國南部通往越南首都河內，但越南的基礎設施久未升級，與中國高鐵的軌距標準不一難以連繫，旅客和貨物無法以一程車直達目的地。

中共中央總書記、中國國家主席習近平2024年8月19日上午在北京，與來華國事訪問的越共中央總書記、越南國家主席蘇林會談。（Reuters）

14份協議內容還涵蓋雙邊央行、媒體、衞生以及椰子、鱷魚和榴槤檢疫檢驗之間的合作。

越通社指，越南農業與農村發展部與中國海關總署簽署3項重要議定書，為越南新鮮椰子、冷凍榴蓮和鱷魚出口中國鋪平道路，形容是兩國農產品貿易關係的重要進展。