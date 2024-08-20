Ted Baker關閉英國剩餘31家門市　500人面臨失業

英國時裝品牌Ted Baker本週將關閉英國剩餘的31家門市，500人面臨失業。英國天空新聞（SkyNews）及英國廣播公司（BBC）稱，預計8月20日為所有門市最後一天營業。雖然Ted Baker將關閉其英國和愛爾蘭商店，但據指其國際業務，特別是在亞洲和中東的業務並未受到影響。



今年3月，Ted Baker在英國的控股公司No Ordinary Designer Label（NODL）進入破產管理程序，此後英國已有15家商店關閉，導致約245名員工被解僱。至於Ted Baker的智識產權，則由擁有Juicy Couture和Reebok的美國公司Authentic Brands持有。

Ted Baker由Ray Kelvin於1988年在格拉斯哥創立，曾取得相當大的成功，包括獲得了Amal Clooney、Holly Willoughby和Emma Stone等名人代言。

該公司的麻煩始於2019年，當時其創始人被指控有不當行為。其後的領導層變動、財務管理不善，以及未能適應不斷變化的市場條件等，被視為Ted Baker沒落的原因。