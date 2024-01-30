Taylor Swift吸票力強　拜登欲拉攏助選　如意算盤打得響？

美國總統大選在2024年底舉行，共和黨參選人、前總統特朗普（Donald Trump）來勢洶洶，外界預料這次將再一次成為拜登（Joe Biden）與特朗普之戰。拜登團隊正計劃使出「秘密武器」，再次利用超級巨星Taylor Swift的超級魅力，協助拉票。



《紐約時報》1月29日報道，拜登競選團隊開始接觸名人及網紅明星，希望能在Instagram和TikTok上宣傳拉票。而團隊鎖定的目標對象當中，影響力最大的莫過於Taylor Swift（又譯泰勒絲）。Taylor Swift在Instagram上擁有2.8億粉絲，還是演唱會、專輯銷售的冠軍，是今天最具影響力的名人之一。

美國總統拜登2024年1月23日在美國維珍尼亞州出席一場活動。（Reuters）

Taylor Swift在2020年曾表態會「驕傲地投給拜登」，因為她相信在拜登與其團隊的領導下，能讓美國社會癒合團結。Taylor Swift在2023年9月也在網上公開貼文鼓勵選民投票，單人此舉就吸引了約3.5萬名新選民登記，天王巨星的支持已被證明是一股政治力量

拜登競選團隊希望將Taylor Swift的影響力發揮得更大，包括造勢及募款，團隊內甚至開玩笑提議，讓拜登在Taylor Swift巡迴演唱會的某一站現身。Taylor Swift巡迴演唱將在10月回到美國本土，時間點就在總統大選前。

Taylor Swift的粉絲來自不同種種與階習等，喜歡Taylor Swift而又是民主黨支持者的佔粉絲中的55%。Newsweek在28日一項民調顯示，有18％受訪者表示他們「很有可能」因為Taylor Swift支持誰，就投誰一票。

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