賀錦麗現身民主黨全國大會　感謝拜登終身奉獻國家

美國民主黨全國代表大會8月19日起在芝加哥舉行，黨內多名重量級人物將輪流發言，而出戰11月總統大選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）亦驚喜現身會場，並承諾會在大選中擊敗共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump）。



路透社及《衛報》報道，賀錦麗原定在22日才在大會上發言，不過她在大會首天開始時就突然現身，表示首先頌揚同日較後時間發言的總統拜登（Joe Biden），稱感謝對方的領導和終身奉獻國家，以及將來繼續所做的事件，大家一直都會感激他的付出。

賀錦麗亦呼籲大家為看重的理念而戰，重申大家一同爭勝。

美國民主黨全國大會8月19日開鑼，出戰今屆大選的副總統賀錦麗在開場發表講話。（Reuters）

進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）之後發言，讚揚賀錦麗致力爭取加沙停火及釋放以色列人質。她強調，今屆大選除了要賀錦麗勝出，亦要確保可以重奪眾議院控制權，令民主黨在主導參眾兩院的情況下，推動惠民政策。

另外曾經出戰2016年總統大選的前國務卿希拉里（Hilary Clinton）則表示，賀錦麗是美國248年的歷史上第2位獲主要政黨提名出選總統的女性，指大家可以感受到美國將會出現變化，稱是「大家多年來爭取和盼望」的事情。