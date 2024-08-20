美國大選｜民主黨代表大會揭幕　拜登發表演說交棒賀錦麗

美國民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）在芝加哥開幕，總統拜登（Joe Biden）將發表告別演說，將2024年總統候選人的火炬傳遞給副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。



圖為2024年8月19日，在民主黨全國代表大會(DNC)的會場外，有民眾展示副總統賀錦麗（KamalaHarriss)的肖像。（Reuters）

法新社報道，為期四天的民主黨全國代表大會星期一（8月19日）在伊利諾伊州芝加哥開啟，不到一個月前，拜登出人意料地宣布退出競選，支持賀錦麗成為民主黨總統候選人。他將在黨代會首日發表告別講話，並向支持者表達對賀錦麗競選資格和能力的肯定。

講話期間，賀錦麗將與拜登短暫同台，以一個象徵性的時刻彰顯民主黨人在繼任問題上的團結。拜登星期天（18日）說，他對自己的演講感覺「很好」。

賀錦麗將於星期四（22日）發表重要演講，拜登不會為之逗留，而是在結束自己的演講後就立即前往加州，開始為期六天的假期。黨代會則將在沒有他參與的情況下繼續進行。

年過80的拜登已從政將近半個世紀，盡管在競選連任期間表現吃力並最終退出這場角逐，但預計仍會在黨代會上受到熱烈歡迎。

圖為2024年8月19日，在民主黨全國代表大會(DNC)的會場外，警方加強巡邏，身後有車輛繪有前總統特朗普（DonaldTrump），以及現任副總統賀錦麗（KamalaHarris）的頭像。（Reuters）

與此同時，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）將在民主黨全國代表大會期間，到多個戰場州舉行競選集會。他的競選團隊已經開始針對賀錦麗調整策略，他本人也接連在講話中抨擊並人身攻擊賀錦麗。

此外，星期一早些時候，眾議院共和黨人還在一份報告中彈劾拜登，指控他為兒子亨特（Hunter Biden）與外國合作夥伴的商業交易謀利。但目前還不清楚眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）會否安排彈劾拜登的投票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

