美國大選｜特朗普與賀錦麗競選網絡遭入侵 　情報機構：伊朗所為

美國8月19日指責伊朗向美國兩位總統候選人的競選活動採取網絡行動，並向美國民眾展開煽動政治不和的影響力活動。



路透社19日報道，美國聯邦調查局（FBI）、國家情報總監辦公室以及網絡安全和基礎設施安全局（CISA）同日發表聲明說：「我們觀察到，在本屆選舉中，伊朗的活動愈來愈激進。」

圖右：美國共和黨總統候選人特朗普2024年7月24日在北卡羅來納州夏洛特出席拉票活動。（Reuters）圖左：2024年7月23日，美國副總統賀錦麗在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份首次發表競選演說。（Reuters）

聲明確認共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選團隊8月早些時候提出的指控，即伊朗入侵特朗普競選團隊的其中一個網站，FBI之後啟動調查。

特朗普當時說，伊朗「只截獲到公開的訊息」。美國稱，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選活動也是伊朗鎖定的目標。

伊朗駐聯合國代表團發表聲明說，美國的指控「毫無根據，沒有任何證據。正如我們之前所宣布，伊朗伊斯蘭共和國沒有干涉美國總統大選的意圖，也沒有干涉美國總統大選的動機。」

在這張攝於2022年9月10日的插圖中，可以在美國和伊朗國旗前看到一個電腦使用者的模型。（Reuters）

美國聲明還指伊朗針對美國公眾開展煽動政治分裂的影響力活動，並「針對總統競選活動進行網絡行動」。情報界確信伊朗特工利用社會工程學和其他手段，「試圖接觸能夠直接影響兩黨總統競選活動的人士」。

聲明說，這些活動包括「旨在影響美國選舉進程」的盜竊和訊息披露，但沒有說明細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

