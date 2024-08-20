日本麥當勞AI美女薯條廣告驚見6根手指　網民嚇壞拒買：食慾全消

日本麥當勞8月17日發布一條由用AI生成美少女為女主角、推廣薯條的廣告片，不少日本網民表示無法接受，認為「很噁心」，讓人食慾全消，甚至有眼尖網民發現，其中一個畫面的女孩有6根手指。



這則廣告是日本麥當勞與在Instagram擁有逾37萬粉絲的AI藝術家架空飴（Kaku Drop）合作的影片，影片中全部的畫面，都是由AI生成製作，多名美少女手拿着薯條，開心對着鏡頭微笑，看起來相當甜美可愛。

日本麥當勞2024年8月17日發布一條由用AI生成美少女為女主角、推廣薯條的廣告片。（X＠McDonaldsJapan）

日本網民普遍認為AI生成的美女仍有些恐怖，會讓人產生「恐怖谷」效應（形容人類對跟他們相似到特定程度之機械人的排斥反應），甚至其中一個瞬間，美少女的左手上出現6根手指，這讓網民驚呼「簡直令人毛骨悚然」。

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影片下有人留言揚言拒買，「反而不想買了」、「看了AI生成的廣告之後食慾全消失，對於減肥非常有效」、「這個影片很噁心，所以我會轉買Mos（MOS Burger，摩斯漢堡）」、「很不自然」、「說實話，我覺得黑衣女孩還蠻可愛的，但其他的似乎並沒有襯托出她的女性魅力，確實沒有人味」。