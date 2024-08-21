日本7月迎329萬外國遊客按年增四成　香港近28萬人赴日創單月新高

在日圓貶值下，日本迎來更多外國遊客，根據日本8月21日公布數據，當地7月份接待的外國遊客多達329萬人次，按年增41.9%，也是單月最高紀錄。觀光局指，有19個市場的遊客人次創下歷來7月份的最高數字，其中香港與墨西哥更是歷來單月新高。



按照日本政府觀光局數據，7月遊客最多來自的地區依次為中國大陸（77.65萬人次）、韓國（75.77萬人次），之後是台灣（57.17萬人次）、香港（27.91萬人次）及美國（25.12萬人次）。中國大陸的遊客數目增長明顯，按年增加147.8%。

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在日本政府觀光局統計的23個市場中，有19個市場的遊客人次創下歷來7月最高數字，此包括韓國、台灣、香港、新加坡、澳洲、美國、加拿大、英國、西班牙、中東地區等。

觀光局又指，其中有兩個地區的數字更是單月新高，即香港與墨西哥。香港7月有279,100人次赴日本，較一年前的2023年7月（216,413人次）上升29%。

數據也顯示，從2024年1月至7月，香港共有155.5萬人赴日，按年增38.1%。

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