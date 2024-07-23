日本旅遊注意｜扶手電梯該不該走動掀熱議　全國車站紛推雙排站立

香港港鐵扶手電梯，是否該兩側都站立不動，多次引發討論，但大多仍會留下一側給人走動，而在日本也有不少地方有類似情形。



不過，近期許多日本地鐵站為了安全，呼籲民眾「雙排站立」、「不要行走」，甚至有部份地鐵站實施使用AI新技術，提醒人們不要走動。

不過實際上地鐵站的現況如何，也引發日媒好奇，並實際走訪調查。

觀察大阪地鐵本町站人們使用扶手電梯的情況，發現仍是在右側的人站立不動，左側則空下給人走動，並沒有雙排站立情形，甚至還有行走的人是快速跑上去的。（MBS）

觀察大阪地鐵本町站人們使用扶手電梯的情況，發現仍是在右側的人站立不動，左側則空下給人走動，並沒有雙排站立情形，甚至還有行走的人是快速跑上去的。（MBS）

在日本搭地鐵扶手電梯，關東民眾大多是站左走右，關西則相反與台灣一樣站在右側，不過各地都已宣導過多次，應該兩側都站立。

日媒MBS日前到大阪地鐵本町站，觀察人們使用扶手電梯的情況，發現仍是在右側的人站立不動，左側則空下給人走動，並沒有雙排站立情形，甚至還有行走的人，是快速跑上去的。

MBS分別訪問了走動的人，及站立不動的人兩方的想法，站立不動的人回應：

我基本上都是站着不動，但曾經在已經有標示『請雙排站立』的扶手電梯上站在左側，結果被後面走上來的人罵了好幾次，說什麼『不要站着不動！』之類的。

走動的人則表示：

我要嘛是跑要嘛是走，幾乎不會站着不動。（記者問：知道有貼『不要行走』的標示嗎？）不知道，第一次聽說。

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MBS指出，日本地鐵站中大家習慣空出一邊、讓人行走的風潮，是從泡沫經濟時期開始。

原本在1973年，扶手電梯首次設置在日本國鐵大阪站時，當時的使用者都是雙排站立，但日本發生泡沫經濟後，出現一股「不要妨礙趕時間的上班族」的風氣，鐵路公司也曾一度推廣空出一側的做法，推波助瀾。

不過現在為了安全起見，各家地鐵都呼籲民眾雙排站立使用扶手電梯。

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此外2023年10月，日本名古屋市開始實施，在電扶梯上必須站立、不得走動的條例，是繼埼玉縣之後，日本第二個實施此類條例的地方。還利用感測器和AI技術，只要偵測到使用者行走或刻意空出一側，就會發出提醒。

在這項措施實施後，在扶手電梯上走動及站立不動的比例出現大幅變化，原先還未實施前2022年度，走動或奔跑的使用者比例為21.3%，而在實施後，2023年度這一比例下降到了7.3%，減少了3分之2。

不過，「性急的」MBS電視台主播山中真，也向富士電梯公司的電扶梯設計部的渡邊雅也詢問，扶手電梯的速度能多快，並強調如果調到最快「是不是就可以說反正速度很快，大家別走了？」。

對此，渡邊雅也回應：「標準速度是每分鐘30米，最高速度可以達到每分鐘50米。但我們的目標是讓兒童和老年人都能安全乘坐，所以提高速度這件事我們考慮得不多。」

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此一話題也掀起日本網民熱議，紛紛留言：

「我已經嘗試停下來好幾次了，這需要一點勇氣，我確實很擔心後方人的想法，不過我從來沒被吼過」

「我認為還是堅持兩排站立比較好，如果您趕時間，請走樓梯。」



同時也有琦玉縣及名古屋的居民回應：

「在埼玉縣，三年前首次在日本全國實施『必須在扶手電梯上站立不動』的條例，但完全沒有被遵守。」

「我是名古屋市近郊的居民，經常使用市營地鐵，過去沒有實施新規定的時候，早上尖峰時間，常有走動的人受傷，也因此大家的想法才會改變」



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】