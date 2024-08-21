會晤李強　普京：中俄未來多年大規模合作

中國國務院總理李強繼續訪問俄羅斯行程，8月21日在莫斯科分別會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），普京表示，俄中兩國未來多年在各個領域都會展開大規模合作計劃。



據俄衛網21日報道，普京在會晤中說「我們兩國已經制定經濟和人文領域的大型聯合計劃和項目，希望在未來多年都能如此。」

他又指，相關方針是在今年他在與中國國家主席習近平會談期間確定。

2024年8月21日，俄羅斯莫斯科，圖為中國國務院總理李強會晤俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），二人行走時似在交談。（Reuters）

李強也在21日會晤俄總理米舒斯京，俄衛網指，會晤後兩方簽署俄中投資合作計劃。

米舒斯京稱會晤具建設性，並將使兩國領導人在訪問莫斯科和北京期間達成的協議得以實施。

2024年8月21日，俄羅斯莫斯科，圖為中國國務院總理李強會晤俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。（Reuetrs）

李強這次是應米舒斯京邀請8月20日至22日正式訪問俄羅斯。兩國總理舉行第二十九次定期會晤。

當地時間8月20日下午，李強乘包機抵達莫斯科伏努科沃機場。俄方在機場為李強舉行隆重的歡迎儀式。李強在俄羅斯政府高級官員陪同下檢閱了儀仗隊。

中俄總理定期會晤機制自1996年開始運作，本次會議將是第29次。在這一機制框架內，有五個副總理級的政府間委員會開展工作：籌備政府首腦定期會晤，人道主義、投資和能源合作，以及俄羅斯遠東地區和中國東北地區的合作與發展。其結構包括約80個部門小組委員會和工作組。

第二十八次中俄總理定期會晤於2023年12月19日在北京舉行。2023年5月24日，在俄羅斯總理對中國進行工作訪問期間，米舒斯京和李強也在北京舉行了會晤。