俄羅斯總統普京13年來首訪車臣　會見將赴烏克蘭作戰士兵

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月20日抵達車臣首府格羅茲尼（Grozny），與車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）會面，這是普京自2011年以來首次訪問車臣。普京到埗後，前往視察當地一所軍事培訓學校並發表演說。



俄新社和卡德羅夫發布的影片顯示，普京乘搭直升機抵達格羅茲尼，下機後卡德羅夫擁抱。

卡德羅夫在Telegram表示，普京此行將會有一系列「緊湊的活動」，將訪問車臣幾個地方。他指出，車臣已部署數千名士兵，協助俄羅斯進攻烏克蘭。

2024年8月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）抵達格羅茲尼（Grozny） ，獲車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）迎接。（REUTERS）

2024年8月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）到訪位於車臣的俄羅斯特種部隊大學（Russian Special Forces University）。

普京抵達車臣前，同日訪問了其他北高加索地區，包括卡巴爾達-巴爾卡爾（Kabardino-Balkaria），以及北奧塞梯（North Ossetia）。

在北奧塞梯期間，普京參觀了別斯蘭（Beslan）學校。該校2004年遭到車臣叛軍圍攻，造成超過330人喪生。普京與遇難學生的母親見面時，將當年的襲擊者與現在襲擊庫爾斯克（Kursk）的烏克蘭軍隊相提比論。