俄羅斯總統普京13年來首訪車臣 會見將赴烏克蘭作戰士兵
撰文：蕭通 劉耀洋
出版：更新：
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月20日抵達車臣首府格羅茲尼（Grozny），與車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）會面，這是普京自2011年以來首次訪問車臣。普京到埗後，前往視察當地一所軍事培訓學校並發表演說。
俄新社和卡德羅夫發布的影片顯示，普京乘搭直升機抵達格羅茲尼，下機後卡德羅夫擁抱。
卡德羅夫在Telegram表示，普京此行將會有一系列「緊湊的活動」，將訪問車臣幾個地方。他指出，車臣已部署數千名士兵，協助俄羅斯進攻烏克蘭。
普京抵達車臣前，同日訪問了其他北高加索地區，包括卡巴爾達-巴爾卡爾（Kabardino-Balkaria），以及北奧塞梯（North Ossetia）。
在北奧塞梯期間，普京參觀了別斯蘭（Beslan）學校。該校2004年遭到車臣叛軍圍攻，造成超過330人喪生。普京與遇難學生的母親見面時，將當年的襲擊者與現在襲擊庫爾斯克（Kursk）的烏克蘭軍隊相提比論。
烏克蘭「反向入侵」持續兩周：兩種戰略對壘、一個勝負關鍵進攻庫爾斯克倒逼俄羅斯談判？澤連斯基又錯了！遭烏克蘭襲擊 俄羅斯別爾哥羅德州宣布進入區域緊急狀態烏軍控制俄國庫爾斯克多地 拜登：普京陷「真正困境」阿巴斯訪俄 普京：對加沙平民困境感痛心