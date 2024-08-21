美國民主黨大會｜沃爾茲現身小組會議　挺巴勒斯坦示威者「踩場」

美國民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）8月21日在民主黨全國代表大會（DNC）期間向婦女核心小組會議發表講話時，被數名挺巴勒斯坦示威者打斷。



美媒《政治報》20日報道，來自全國各地的1,000多名女性聚集在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上，參加婦女核心小組會議。

沃爾茲在會中表示：「人們問我為什麼能成功擔任州長，這是因為我周圍都是有能力的女性。」

支持巴勒斯坦的組織Code Pink 的成員一度闖入會場高喊「停止殺害加沙婦女」、「加沙是一個女權主義問題」。她們並揮舞寫有「賀錦麗不要向以色列提供武器」、「對以色列實施武器禁運」的橫幅，示威人士其後被保安送離現場。

民主黨副總統候選人沃爾茲於2024年8月20日在美國威斯康辛州舉行的競選集會上做手勢。（Reuters）

這次大會召開之際，美國、卡塔爾等斡旋方仍在持續努力促成以色列和哈馬斯之間達成停火協議。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日表示，以色列已同意停火協議提議，現在取決於哈馬斯是否同意。