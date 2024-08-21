意大利威尼斯2遊客墳場前游泳 網民批無禮無知
撰文：官祿倡
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2名遊客8月14日在意大利城市威尼斯（Venice）一處著名墳場前的潟湖中游泳，引發爭議，有網民留言痛批二人行為可恥、無禮又無知；另有網民指，此舉止若發生在其他國家，或面臨逮捕和罰款。
威尼斯環境優美，有水都的美名，當地規定人們只能在特定地區游泳，例如公共海灘，不能在運河或城市住宅區的其他水域下水。
San Michele Cemetery墳場位於威尼斯潟湖（Venetian lagoon）中的島上，埋葬不少知名人士，包括俄羅斯著名作曲家史特拉汶斯基（Igor Stravinsky），是當地一處著名地點。
2名遊客游泳的舉動碰巧被乘搭水上巴士的乘客發現，戲水畫面被拍下放上網絡，引發爭議。
威尼斯向來飽受大量遊客湧入的問題困擾，當地政府2024年4月25日至7月中旬的週末和假日對遊客徵「入城費」旨在減輕過度旅遊為當地帶來的影響，29天進帳220萬歐元。
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