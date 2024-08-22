美國大選｜美媒分析：小羅伯特甘迺迪倘退選　或影響美國關鍵州票

美國媒體報道，獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）可能在本週宣布布選。分析認為，一些關鍵搖擺州的選舉結果可能因此受影響。



《紐約時報》和美媒星期三（8月21日）引述消息人士報道，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）預計會在星期五（23日）宣布退選，轉而支持共和黨總統候選人特朗普重返白宮。

根據《國會山報》本週進行的全國民意調查，小羅伯特甘迺迪的支持率僅為8.7%。不過分析認為，考慮到特朗普（Donald Trump，又譯片普）和民主黨對手賀錦麗（又譯哈里斯）之間的競爭非常激烈，小羅伯特甘迺迪如果退選，他的支持者的選票可能足以影響搖擺州的選舉結果。

美國大選：圖為美國獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）2024年5月24日來到華盛頓，出席自由意志黨（Libertarian Party，也譯作自由黨）全國代表大會並發表講話。（Reuters）

小羅伯特甘迺迪的競選搭檔夏納漢（Nicole Shanahan）此前也透露，兩人正考慮退出競選，轉而支持特朗普。特朗普受訪時稱，若小羅伯特甘迺迪願意讓路，他會考慮把對方納入新政府內。

小羅伯特甘迺迪是出身民主黨政治世家的環境律師，父親是前司法部長羅伯特甘迺迪，叔叔是前總統約翰甘迺迪。然而，他是反疫苗的陰謀論者，家人此前公開反對他競選總統，稱這會「危害國家」。

美國大選｜圖為美國獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）2024年5月24日來到華盛頓，出席自由意志黨（Libertarian Party，也譯作自由黨）全國代表大會並發表講話。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

