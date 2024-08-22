美國大選｜沃爾茲正式成為美國民主黨副總統候選人

美國民主黨全國代表大會在當地時間8月21日進行到第三天，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選拍檔、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz，又譯華茲）當地時間8月21日接受美國民主黨提名，成為該黨副總統候選人。



現任美國總統拜登7月21日宣布不競逐連任，支持提名賀錦麗出選。賀錦麗8月6日宣布選擇沃爾茲為競選拍檔。

「我很榮幸成為美國副總統候選人。」沃爾茲感謝美國總統候選人賀錦麗的邀請，並感謝拜登「4年來決定性、歷史性領導」。

他在接受黨提名的演說中說，大家今晚來到集會會場出於一個美麗的原因，那就是「我們愛這個國家」。

他在演說出談及自己在內布拉斯加成長以及高中教書、當足球教練的經歷。他說，當其共和黨的州份（例如猶他州）在進行禁書時，他的高中班級有24名學生，如饑似渴地學習知識，卻沒一個能考上耶魯大學。

想直接觀看沃爾茲發表演說，請在2:18:18開始看：

路透社報道，民主黨全代會21日第3天議程，除了沃爾茲以外，將上台演講的重量級人士還有美國前總統克林頓（Bill Clinton）、前聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及現任運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。

法媒稱，現年60歲的沃爾茲在競選文宣上被描繪成「快樂戰士」，試圖散發出樂觀形象，對比對手共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯片普）陣營較負面的競選基調。這位明尼蘇達州州長原本並未受到注意，他在芝加哥召開的全代會上到處穿梭，向黨內同志和國人介紹自己。

沃爾茲在距離大選3個月獲得提名，成功點燃草根支持者熱情。他在全代會期間出現在各議題小組及州代表團活動時，受到出席者歡呼他的名字「Tim！Tim！Tim！」並要求一同自拍。

沃爾茲已成為民主黨有效力的宣傳大員之一，包括在賀錦麗確定競選總統前不久，他批評特朗普與競選搭檔范斯（JD Vance）是「怪人」（weird）的言論在網路上瘋傳。

沃爾茲與賀錦麗出席造勢活動時，亦有在他對現場滿滿支持者說：「我們的集會不僅有超多活力，也在他們開會的地方展現多許多的活力。」

美國民主黨全國代表大會在當地時間2024年8月21日進行到第3天，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選拍檔、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz，又譯華茲）當天正式接受美國民主黨提名，成為該黨副總統候選人。圖為他來到設於芝加哥的造勢活動會場協助拉票。（REUTERS/Kevin Wurm）

沃爾茲曾任國民警衛隊（National Guard）軍官，他的樸質魅力為這次競選注入美國中西部鄉村元素。但他被視為代表民主黨內自由派陣營。

對於很多美國人來說，他們對這位有可能成為下任副總統的所人所知甚少。他21日在民主黨全代會發表接受提名演說時，很可能將談論個人故事，包括他在內布拉斯加州（Nebraska）小鎮成長的背景、他在家中農場幫忙，以及他的當兵、教書和從政經驗與資歷。