中國遊客稱無買紀念品被旅遊巴司機遺棄路邊　新加坡：正調查

中國遊客投訴在新加坡遭旅遊巴司機遺棄路邊的影片在網絡流傳，上傳者主張因沒有購物而遭司機指罵，最後一行人遭趕下車遺棄路邊，新加坡旅遊局8月22日表示正展開調查。中國駐新加坡大使館證實接獲通報，指曾派車接載中國遊客，稱當時有15名遊客滯留街上。



新加坡《新明日報》、星洲網22日報道，事件發生於8月16日中午12時多，地點在新加坡跑馬埔路一帶，一群中國遊客與本地一家旅行社的旅遊巴司機爭執。

一群中國遊客到新加坡旅遊時與旅遊巴司機爭執（影片截圖）

影片上傳者指他們15人本來參加由中國的旅行社所組織的星馬泰10日遊，但到了新加坡後，就被要求和其他團合併。據上傳者指，司機曾向他們賣紀念品，但沒有人買，結果他們遭司機指摘。

新加坡《聯合早報》稱，根據網民說法，一名女遊客午飯後血壓高，想到車上拿藥，但司機不讓她拿，還罵說「中國人不花錢，什麼都沒有」。

影片上傳者批評司機把遊客行李「扔在地上」，再直接把旅遊巴開走，把他們留在路邊，批評對方拋棄遊客。

在其中一段影片中，先有一名司機坐在車內駕駛座位置，片外傳出聲音「他罵人」、「說髒話是嗎」、「罵遊客是嗎」，之後再出現司機把行李取出車外、放到路上的片段。

另一段影片顯示有團員站在街上打電話投訴，「如果當時報團這麼說（一定要買東西），我們誰都不會來。」

新加坡旅遊局8月22日表示，正調查涉及事件的各方，「作為新加坡旅行社的監管機構，我們強調所有持牌人必須履行其義務。新加坡旅遊局不會容忍任何不尊重或將遊客置於危險之中的行為。當局將毫不猶豫地對有不良旅遊業做法的業者採取行動。」

旅遊局又指致力於維護新加坡作為一個安全又歡迎所有旅客目的地的聲譽。

一群中國遊客到新加坡旅遊時與旅遊巴司機爭執，遊客稱司機把他們的行李放到路上，然後開車離去（影片截圖）

中國駐新加坡大使館22日稱，16日中午接獲旅行團遊客舉報，指一名遊客在回巴士取東西時遭司機辱罵，引發口角，有一名遊客被車「撞倒」，團員要求司機道歉被拒，最後司機把行李放下後開車離開，15名遊客滯留街上。

《新明日報》指，旅行團之後已按照原定行程往馬來西亞，8月19日回到中國。