新加坡總理黃循財首個國慶演說　稱憂中美競爭

新加坡總理黃循財8月18日傍晚發表他上任後的首個國慶群眾大會演講。他在下午6時45分先後以馬來語和華語演講，英語演說則會在晚上8時發表。總理公署YouTube頻道、黃循財的Facebook專頁與他的YouTube頻道也將直播。

政府預告國慶群眾大會內容時指出，他的演講會觸及國人關心的多個課題。

他8月16日晚在其YouTube頻道上載影片預告說：「我們正在書寫新加坡故事的下一個章節，有着新的抱負與追求，這些都寫在新加坡攜手前進運動的路線圖中。」

他指出，新加坡的政策需要重大改變，與此同時，人們的態度與思維方式也得做出重要調整。涉及的內容很多。

他在宏茂橋的工藝教育學院總部舉行的群眾大會上，將重點談到新加坡人關心的幾個課題，即經濟與就業、家庭、住屋和教育。

黃循財8月16日晚在其YouTube頻道上載影片，預告18日國慶群眾大會演講的重點內容：

1845 直播開始，黃循財上台。他先以馬來語發表講話。

1855 黃循財以華語演講稱，從一名公務員，到參與政治，從部長到副總理到擔任總理，真的很不一樣，他知道這是很大的責任，自己會全力以赴。

黃循財指，新加坡自建國以來，在前任總理李光耀、吳作棟和李顯龍以及他們的團隊領導下，各族人民齊心協力，克服了很多困難，度過多場危機，能夠做到這點，是因為政府和人民相互信任，這是非常可貴的關係，無論世界如何改變，新加坡都必須守護好這份互信。

1900 黃循財稱，新加坡想要保留亞洲人的精神面貌，吸收東方和西方的智慧，與東西方打交道。

黃循財稱，了解生活費上漲是大家都關心的課題，並承諾政府會繼續在必要時為國人提供更多幫助。

1905 黃循財稱，自己從小沒有學華語，結果拿到A1，靠的是死記硬背，他在中國訪問時，遇到不少從外國畢業的人，他們到中國工作後，很快就能說得一口流利的中文。

1909 黃循財稱：「我們希望培養更多『精通華文的人才』 ，也就是說我們不但有『精英』，我們還有『精華』。」

2000 黃循財開始發表英文演講。

新加坡總理黃循財2024年8月18日傍晚發表他上任後的首個國慶群眾大會演講。（Facebook@LawrenceWongST）

2005 黃循財稱，地緣政治方面，中美日益加劇的競爭是最大的擔憂，「人們都在密切關注即將舉行的美國選舉。但無論哪名候選人當選，很明顯美國對中國的態度都在變得更強硬。同時，中國確信，美國正在設法遏制中國，壓制它的崛起。」

他說，中美的相互猜疑和不信任勢必持續，不僅影響雙方關係，也影響國際貿易、治安和合作，「作為一個完全依賴貿易和穩定國際環境的小國，新加坡勢必受影響。」

2010 黃循財稱，要讓新加坡這個小紅點繁榮發展，政府必須審慎又勇敢；為了實現嶄新的新加坡夢，政策和全民思維都須重大調整。

新加坡總理黃循財2024年8月18日傍晚發表他上任後的首個國慶群眾大會演講。（Facebook@LawrenceWongST）

2020 黃循財重申，政府致力打造一個更親商的環境，把監管措施所帶來的負擔降至最低。

他說：「整體而言，我們做得不錯，各部門都了解減少管制很重要，並只在必要時採取監管措施。但隨着時間過去，規則難免愈來愈多，有時真的太多了。」

2030 黃循財稱，政府2025年4月1日起推出新版父母共用產假計劃，2025、2026年分2階段讓在職父母共享的有薪產假逐步增至10週，這意味着新措施全面執行後，加上現有育嬰假，在職父母在新生兒出生頭一年裏，總共可申請的育嬰假將從20週增至30週。

新加坡總理黃循財2024年8月18日傍晚發表他上任後的首個國慶群眾大會演講。（Facebook@LawrenceWongST）

2045 黃循財稱，新加坡房價明顯低於世上大多數主要城市，如倫敦、悉尼和香港。

2100 黃循財稱，政府將提升學校的基礎設施和學習環境，確保每名學生都獲得良好的教育，無論他們就讀哪一所學校。

新加坡總理黃循財2024年8月18日傍晚發表他上任後的首個國慶群眾大會演講。（Facebook@LawrenceWongST）

2120 黃循財讚揚新加坡健兒在巴黎奧運會奮力拼搏、永不言敗的精神，為他們在奧運賽場上的表現感到驕傲。