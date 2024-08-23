緊張局勢升級　美國航母林肯號抵達中東

美國軍方8月21日宣布，美國林肯號航母戰鬥群已抵達中東，這是六個月來美國第二次在中東部署兩艘航母。



2024年8月10日，太平洋，圖為一架正要降落在林肯號航母的甲板上的戰機。（Reuters）

在哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）和黎巴嫩真主黨指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）遭襲身亡後，伊朗和真主黨都誓言要復仇，中東地區緊張局勢加劇。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）8月11日除了下令林肯號航空母艦戰鬥群加速前往中東，也下令向中東部署導彈潛水艇。

美國國防部8月初宣布，美軍將向中東地區派遣更多戰鬥機和軍艦，以應對哈馬斯領導人遭暗殺後地區緊張形勢升級及支援以色列。在西太平洋關島附近活動的林肯號航母戰鬥群被令轉戰中東，接替羅斯福號航母戰鬥群。

圖為1991年6月，正在太平洋上航行的美國林肯號航母。（Corbis via Getty ）

美國海軍目前擁有11艘航母，但多艘正在進行維修或剛結束任務，僅有少數幾艘處於待命狀態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

