植髮完搭飛機「頭頂瘋狂出血」 美國男拒絕下機大鬧 老婆同被捕
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國一名男子植髮完搭機，在機上時頭皮開始出血引起空中服務人員注意，要求他更換頭上染血紗布，然而他卻表示自己沒有帶替換紗布。
空中服務人員擔心血液污染要求他下機被拒絕，因此發生衝突，最後警方不得不介入、將他逮捕。
點圖放大瀏覽：
+17
事件19日晚間發生在佛羅里達州邁阿密機場，27歲男子毆亨尼奧（Eugenio Ernesto Hernandez-Garnier）與32歲妻子洛約拉（Yusleydis Blanca Loyola）搭乘美國航空班機時，被空中服務人員發現頭上繃帶脫落、正在大量出血。
空中服務人員要求毆亨尼奧更換繃帶並且清潔傷口，但是他無法配合，空中服務人員最後只好要求他下機，然而他也拒絕，甚至聲稱「如果我們不能搭機，其他人也不行」，最後被警方強制帶下飛機。
洛約拉拍攝影片並分享在TikTok上，可看到2人被警察帶走時，其他乘客爆出鼓掌聲。
【延伸閱讀】買2張頭等機票想3個人坐 內地Gucci男大鬧機艙2.5小時累航班取消
+12
她則強調丈夫頭上的血是因為剛做完手術，而且已經乾了，她自己也做了隆胸手術。
美國航空事後證實，事件導致班機延誤，隔天早上才飛往拉斯維加斯。
涉案夫妻被警方帶走後先前往醫院檢查傷勢，後來關押在當地監獄中，面臨非法侵入與暴力拒捕等罪。
【延伸閱讀】我爸是李剛2.0｜飛機航班延誤 瘋傳男乘客不滿叫囂：我師弟是……
點圖放大瀏覽：
+16
旅遊注意｜帶「環保飲管」美國登機被捕 機場警揭原因：可被判監有片慎入｜升降機門「突然打開」 印尼女踏空墜𨋢槽慘死空姐揭飛機「噁心秘密」 呢啲飲品全部有伏 家長沖奶粉最好咁做【旅遊注意】坐飛機千萬別脫鞋或穿瑜伽褲 專家揭空難時保命秘訣御宅族注意 日本秋葉原有女僕Cafe已變「風俗劏客店」埋單嚇一跳GPS導航險奪命！女遊客夏威夷自駕遊險直衝落海 同地點1個月兩次
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】