植髮完搭飛機「頭頂瘋狂出血」　美國男拒絕下機大鬧　老婆同被捕

美國一名男子植髮完搭機，在機上時頭皮開始出血引起空中服務人員注意，要求他更換頭上染血紗布，然而他卻表示自己沒有帶替換紗布。



空中服務人員擔心血液污染要求他下機被拒絕，因此發生衝突，最後警方不得不介入、將他逮捕。

美國一名男子植髮完搭機，頭皮開始出血，空中服務人員擔心血液污染要求他下機被拒絕，發生衝突，最後警方介入將他逮捕。（TikTok影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 17

事件19日晚間發生在佛羅里達州邁阿密機場，27歲男子毆亨尼奧（Eugenio Ernesto Hernandez-Garnier）與32歲妻子洛約拉（Yusleydis Blanca Loyola）搭乘美國航空班機時，被空中服務人員發現頭上繃帶脫落、正在大量出血。

空中服務人員要求毆亨尼奧更換繃帶並且清潔傷口，但是他無法配合，空中服務人員最後只好要求他下機，然而他也拒絕，甚至聲稱「如果我們不能搭機，其他人也不行」，最後被警方強制帶下飛機。

洛約拉拍攝影片並分享在TikTok上，可看到2人被警察帶走時，其他乘客爆出鼓掌聲。

【延伸閱讀】買2張頭等機票想3個人坐 內地Gucci男大鬧機艙2.5小時累航班取消

【延伸閱讀】買2張頭等機票想3個人坐 內地Gucci男大鬧機艙2.5小時累航班取消

+ 12

她則強調丈夫頭上的血是因為剛做完手術，而且已經乾了，她自己也做了隆胸手術。

美國航空事後證實，事件導致班機延誤，隔天早上才飛往拉斯維加斯。

涉案夫妻被警方帶走後先前往醫院檢查傷勢，後來關押在當地監獄中，面臨非法侵入與暴力拒捕等罪。

【延伸閱讀】我爸是李剛2.0｜飛機航班延誤 瘋傳男乘客不滿叫囂：我師弟是……

【延伸閱讀】我爸是李剛2.0｜飛機航班延誤 瘋傳男乘客不滿叫囂：我師弟是……

點圖放大瀏覽：

+ 16

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】