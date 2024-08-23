印尼數萬人示威反對修訂選舉法　斥為總統幼子參選鋪路

印尼多個城市8月22日有數以萬人上街示威，其中首都雅加達至少數千人衝擊國會並在大門放火，安全部隊發射催淚彈和水槍驅散。群眾不滿國會企圖透過修法，以推翻憲法法院的裁決。群眾質疑國會旨在阻礙反對派競爭，並為總統佐科維多多（Joko Widodo）的幼子參選鋪路。疑由於示威壓力，國會22日宣布暫時擱置修法。



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憲法法院日前裁定，降低地方選舉法的政黨提名門檻，被指有利於反對派。但國會計劃修法推翻裁決，並將通過下調年齡要求。 據指出，修法由即將卸任佐科維多多，以及其繼任人普拉博沃（Prabowo Subianto）的支持者在國會主導。

如果裁決被推翻，此前普拉博沃的總統選舉對手阿尼斯（Anies Baswedan），或未夠提名門檻在11月競逐雅加達省長。而佐科維多多參選時未滿30歲的幼子Kaesang Pangarep，則因修法可角逐爪哇省省長。

圖為2024年8月16日，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）發表年度國情咨文。（Reuters）

數千名示威者22日在圍堵國會，群眾高舉著標語，指責佐科維多多利用裙帶關係和破壞民主，有人向警方投擲雜物和石頭，多個城市亦群情洶湧。