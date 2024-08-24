小羅伯特甘迺迪退選撐特朗普？華裔副手：民主黨人電話「轟炸」我

退出民主黨以美國獨立總統候選人身份參加2024年美國總統選舉的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的支持率近來一直在走下坡路。在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）取代總統拜登（Joe Biden）成為民主黨總統候選人後，小甘迺迪的頹勢愈發突顯。



8月23日，正值賀錦麗正式接受民主黨總統候選人提名之際，美國《紐約時報》援引亞利桑那州州務卿辦公室發言人的話稱，小甘迺迪已提交退出該州總統競選的文件。在《紐約時報》爆出這一消息前不久，小甘迺迪的競選搭檔、擁有1/2華裔血統的夏納漢（Nicole Shanahan）在X平台上發文稱，民主黨人正瘋狂地用電話、短訊、郵件「轟炸」她，被小甘迺迪可能支持特朗普這一設想「嚇死了」。

2024年8月21日，美國北卡羅來納州Asheboro的北卡羅來納航空博物館和名人堂，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普出席競選集會上，站在「防彈玻璃屋」內發表講話。（Reuters）

本週以來，多方轉來消息稱，小甘迺迪可能會退選，並轉而支持美國前總統、現共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump），以換取特朗普政府的一個職位。輿論密切關注，若小甘迺迪正式宣布退選，可能會給2024年美國大選帶來哪些新的變數。澳大利亞《坎培拉時報》稱，猜測小甘迺迪會支持特朗普。美國《華爾街日報》稱，小甘迺迪退出可能有助於特朗普，傷害賀錦麗。

接近小甘迺迪的人士對《紐約時報》透露，目前尚不確定小甘迺迪是否會支持特朗普。而特朗普競選團隊當地時間8月22日宣布，他8月23日亞利桑那州的集會上將有一位「特別嘉賓」出席。

「我在民主黨的老朋友們一直在給我瘋狂打電話、發短訊和電子郵件。不像羅（小甘迺迪），我不會想着公開這些私人談話，但信息很清楚：我們與特朗普聯手，他們被這個設想嚇死了。」夏納漢在X上寫道。

她還聲稱，民主黨正在「破壞」小甘迺迪的競選活動。「當我指出民主黨和他們的超級政治行動委員會為破壞我們競選活動所做的事情時，他們的反應總是『但特朗普更糟』。」夏納漢呼籲，「不要控訴我們了，讓我們來辯論。停止操縱媒體和民意，這是很簡單的一個道理，人們會明白的」。

2024年8月20日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）現身芝加哥，出席民主黨全國代表大會（DNC）的會場發表講話。（Reuters）

小甘迺迪退選到底對民主黨、共和黨哪位候選人更為不利？關於這個問題，兩方民調給出了不一樣的答案。馬凱特法學院此前的民調發現，當獨立候選人被納入選票時，特朗普的支持率降幅略大於賀錦麗。根據《國會山報》/美國選舉預測機構決策台總部（The Hill/Decision Desk HQ）追蹤的民意調查，賀錦麗約領先特朗普4個百分點，即47.9%對43.8%，而甘迺迪的民意調查約為3%。報道稱，如果甘迺迪被移除，讓賀錦麗和特朗普正面交鋒，賀錦麗在這一民調中的平均領先優勢約為3%。

而據《華爾街日報》8月23日報道，在該報7月下旬的民意調查中，支持第三方或獨立候選人的選民——幾乎所有這些人都支持小甘迺迪，他們對特朗普持負面看法，但他們對賀錦麗的看法更為負面。這項民意調查發現，隨着小甘迺迪和其他替代候選人退出競選，一半支持他們的選民將支持特朗普，1/4的選民將支持賀錦麗。小甘迺迪在競賽中時，賀錦麗有着1個百分點的領先優勢，但在沒有他的情況下，賀錦麗的領先優勢變成了落後兩個百分點。

2023年10月，小甘迺迪放棄了民主黨初選，選擇以獨立人士的身份參加2024年美國總統選舉。2024年3月，小甘迺迪宣布邀請夏納漢擔任自己的競選搭檔。美國《國會山報》稱，因為擔心小甘迺迪的名字出現在選票上會分走民主黨和共和黨的選票，他的競選活動被稱為11月大選的潛在破壞者。

2024年5月24日，美國華盛頓，獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在自由黨全國代表大會上講話。（Reuters）

「他是一個眾所周知的名字，與許多其他第三方候選人不同。」賓夕法尼亞州立大學副教授馬林森（Dan Mallinson）說。

福布斯新聞2024年公布的幾次民意調查顯示，小甘迺迪的支持率正從2023年11月剛宣布參選後的歷史最高點持續向下走。《福布斯》（Forbes）8月23日報道稱，小甘迺迪的支持率已從2023年11月的歷史最高點15%，下降到2024年7月的10%，而8月初的調查顯示，他僅擁有6%的全國選票。

值得注意的是，美國現任總統拜登於7月22日放棄競選連任，宣布支持副總統賀錦麗。美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項民意調查顯示，民主黨人將他們的提名人從拜登換成賀錦麗後，民意出現了反彈，這些反彈主要來自之前表示支持小甘迺迪的選民。換言之，民主黨人選擇用賀錦麗換掉拜登，威脅了小甘迺迪的支持率。

此外，作為獨立總統候選人，小甘迺迪要想出現在大選選票上「昂貴又耗時」。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）介紹，儘管各州規則不同，但獨立候選人通常必須收集數千個簽名或得到一個小黨的支持，才能申請選票。CBS統計，截至8月21日，小甘迺迪出現在24個州的選票上，其他州還有待確認。而紐約州拒絕將小甘迺迪放在選票上，因為該州一名法官認為小甘迺迪在提名請願書上「謊稱」自己在紐約居住。

在這些壓力下，小甘迺迪的競選活動在最近幾週逐漸淡出公眾視野。他此前對CBS透露，競選活動停辦的部份原因是籌款資金不足導致的。

近期，多位接近小甘迺迪競選團隊的人向媒體透露稱，他將退選。小甘迺迪8月22日在X上宣布，他將在美國當地時間8月23日下午2點宣布一個重大決定。一位接近他競選活動的消息人士在小甘迺迪發帖同日告訴《紐約郵報》，他的競選活動將於8月23日在亞利桑那州首府鳳凰城暫停。

2024年5月24日，美國華盛頓，獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在自由黨全國代表大會上講話。（Reuters）

8月20日，夏納漢在一檔播客節目上透露，小甘迺迪正在考慮退出選舉，轉而支持特朗普，以減少賀錦麗成為總統的「風險」。同時，她還稱，小甘迺迪的競選團隊最近與特朗普團隊的對話集中在甘迺迪支持特朗普的可能性上，以換取特朗普獲勝後，他們在特朗普政府中的一席之地。 有意思的是，在夏納漢此番發言幾小時後，小甘迺迪在X上發帖回應稱，他「願意與任何政黨的領導人交談，以推進其為之服務了40年的目標」。

《紐約時報》稱，小甘迺迪職業生涯的大部份時間都是作為一名環境律師，但近年來，他因反對疫苗、宣傳陰謀論以及右翼錯誤信息而聞名。甘迺迪家族的許多成員都譴責小甘迺迪的競選活動，2024年早先時候他們表明支持拜登連任。

本文獲《觀察者網》授權轉載

