拜登與澤連斯基通電話 向烏提供價值1.25億美元新軍援
撰文：蕭通
出版：更新：
烏克蘭獨立日前夕，美國總統拜登（Joe Biden）8月23日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話，宣布向烏克蘭提供新一項軍援計劃。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）同日與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）通話，並公布新的援烏計劃價值1.25億美元。
在與澤連斯基的通話中，拜登重申對烏克蘭的支持，白宮稱其「堅定不移」。白宮在聲明中表示，援助計劃包括提供防空導彈、反無人機設備、反裝甲導彈和其他彈藥。
澤連斯基在稍後時間發聲明稱，烏克蘭迫切需要已公布的物資，特別是額外的防空系統，以加強保護城市、社區和關鍵基建。
俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）同日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已決定對烏軍入侵庫爾斯克州（Kursk）作出回應，烏方將受到嚴厲懲罰。
抵烏克蘭晤澤連斯基 印度總理莫迪籲：坐下來與俄羅斯談判普京指烏軍圖襲庫爾斯克核電站 IAEA總幹事下週到當地視察普京：烏克蘭試圖襲擊俄羅斯庫爾斯克核電站烏克蘭問題最有成效的「峰會」就是戰場烏克蘭公開反攻俄羅斯激戰片：稱佔1263平方公里 相當於15香港島