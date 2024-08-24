拜登與澤連斯基通電話　向烏提供價值1.25億美元新軍援

烏克蘭獨立日前夕，美國總統拜登（Joe Biden）8月23日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話，宣布向烏克蘭提供新一項軍援計劃。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）同日與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）通話，並公布新的援烏計劃價值1.25億美元。



2024年8月20日，由烏克蘭軍方發布的影片顯示，烏軍在俄羅斯庫爾斯克州Malaya Loknya進行戰鬥的情形。（95th Air Assault Brigade/Handout via REUTERS）

在與澤連斯基的通話中，拜登重申對烏克蘭的支持，白宮稱其「堅定不移」。白宮在聲明中表示，援助計劃包括提供防空導彈、反無人機設備、反裝甲導彈和其他彈藥。

澤連斯基在稍後時間發聲明稱，烏克蘭迫切需要已公布的物資，特別是額外的防空系統，以加強保護城市、社區和關鍵基建。

圖為2024年8月17日，在俄羅斯邊境附近的蘇梅（Sumy）地區，烏克蘭士兵舉行演習。（Reuters）

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）同日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已決定對烏軍入侵庫爾斯克州（Kursk）作出回應，烏方將受到嚴厲懲罰。