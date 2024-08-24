新加坡總理黃循財：營造家庭友善環境　讓民眾願意生育

相對於過往以現金獎勵和其他補貼來鼓勵人民生兒育女，新加坡政府如今更專注於為新加坡打造親家庭環境，讓人民願意成家生子。



新加坡總理黃循財Facebook專頁發布他的人像照，日期為2024年8月2日。

新加坡總理兼財政部長黃循財在星期五（8月23日）上任滿百日之際召開的記者會上，回復媒體有關如何改變人民心態、鼓勵多生育的提問。他首先說，結婚生子是很個人的選擇，取決於個人心態，不同人有各自的看法，而這往往超出政策所能夠控制的範圍。

黃循財指出，他接觸過的許多年輕人都有不同抱負和目標，他們希望事業有成，也要追求個人目標，必須取得平衡。

「我們現在專注的是如何為新加坡打造一個更親家庭的環境，而少一些採用過往的手法，例如嬰兒花紅。與其直接鼓勵大家生孩子，我們更注重於運用資源來創造更親家庭的環境。」

新加坡總理黃循財2024年8月18日傍晚發表他上任後的首個國慶群眾大會演講。（Facebook@LawrenceWongST）

黃循財也指出了育兒家庭所面對的經濟壓力，尤其是那些有3個或更多孩子的家庭。他說，這不只牽涉食品雜貨和生活用品的花費，而是還有許多其他開銷，例如接送孩子的花費。

他希望政府在專注於這些方面，並把資源用在有需要的領域後，能久而久之讓人民認同新加坡有親家庭的環境。

「我們到頭來還是必須讓新加坡人自己做出決定，希望到時有了更好的環境之後，更多人會受到鼓勵，積極成家生子。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

