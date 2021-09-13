生育政策比併　新加坡首胎可獲過百萬津貼　香港支援差幾遠？

本港生育率持續下跌，原因包括本港樓價高企、物價貴等，令不少港人對生育卻步。新加坡亦面對生育率低問題，不過比較兩地政府政策時發現，實際援助相差甚遠。以下將從假期、資助津貼和扣稅額三方面作，比較兩地第一胎嬰兒出生起至6歲，父母最高可獲資助福利。



先睇新加坡與香港歷年出生率比較▼▼▼

無論是香港抑或新加坡，同樣面對生育率持續下跌的難題。2020年香港生育率為0.85創史上新低，勞工及福利局局長羅致光亦曾就此撰文，預告「生育率低處未算低」，又指政府已採取多項措施鼓勵生育；不過若從津貼資助、免稅額、假期三方面與新加坡比較，香港明顯落後。

1.津貼、資助

以夫婦第一胎可獲最高金額計算，新加坡為父母提供過104.75萬港元資助，當中一半（最多46萬港元）是供家庭購買政府房屋津貼，另外也有直接現金津貼、注資和配對兒童發展戶口供父母支付子女教育醫療等指定開支，以及子女接受學前教育的津貼。

至於香港，家長可獲最多資助或服務涉及金額只有新加坡的三成，主要是幼兒中心的費用減免以及免費幼稚園涉及資助，款項多是由政府支付提供服務的機構，真正到家長手的現金主要是幼稚園3年，每年2500港元的學生津貼，以及每年需入息審查的就學津貼4150港元，兩者3年合計約2萬港元。

2.免稅額

若比較兩地免稅額，則以香港較多，現時父母每年可獲12萬港元免稅額，連同子女出生當年額外12萬港元免稅額，6歲前可獲72萬免稅額，比新加坡的逾40萬港元免稅額多。不過，新加坡為在職母親提供直接扣稅額，以首胎計每年可獲寬免最多2.9萬港元稅款；另外若聘請外傭可以少交相關稅款，以及享有每年約8300港元免稅額。

3.假期

假期方面，無論產假、侍產假新加坡均比香港多。以產假為例，新加坡孕婦可享16周（112日）全額薪金產假，政府會資助8周薪金；而香港只有14周（98日）8折支薪的產假，港府只資第11至14周（4周）的產假薪金。

另外，新加坡為父母提供育兒假，子女7歲前每年可獲7日有薪假期；子女2歲前每年另可放最多6日無薪假。對於完全沒有育兒假的香港父母而言，相信新加坡政策令他們十分羨慕。