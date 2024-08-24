韓國酒店大火｜灑水器危難中失靈　她哭電母親訣別：媽，我快死了

韓國京畿道富川市某觀光酒店8月22日晚間發生大火，釀7人死亡、12人輕重傷，傷亡者均為韓國本國人。當晚，一名28歲女性受困起火酒店，打電話給母親做最後告別，通話的錄音內容也跟着曝光，女子告訴媽媽自己恐怕「再過5分鐘就不能呼吸了」，並交代後事，令家屬難忍悲痛。



據韓媒JTBC報道，一名28歲金姓女子8月22日和未婚夫一起入住，然而房間就在起火的810號房附近。韓國警方曝光，金小姐在火災發生3分鐘後，晚間7時40分撥打電話給母親。由於起火房間房門敞開，濃煙很快瀰漫整個走廊。住在803號房的金小姐來不及逃生，只能躲進房間的浴室。

酒店房間起火，花約3小時才撲滅。（YouTube@JTBC News）

金小姐打電話給母親，稱「酒店失火了，她因此躲進房間裏的廁所」，隨後又過了6分鐘，金小姐再一次撥打電話給母親，交代後事「拜託你，不要舉行葬禮，把我寫的日記和那些東西全部丟掉。」接着又說：

「救援人員可能上不來了。」

母親一時間還搞不清楚狀況大喊：「為什麼？」金小姐則帶着哭腔急切地表示：「媽，我覺得我快死了，再過5分鐘可能就真的喘不過氣了，我要掛電話了。」金小姐告訴母親，酒店的自動灑水器沒有啟動。接着不管母親如何焦急詢問，都得不到回應。

消防單位在火災發生19分鐘後，調動附近5、6個消防隊的人力和設備展開救援。火勢在晚間10時26分左右被完全撲滅，歷時約3小時。金小姐和未婚夫被尋獲時已無呼吸心跳，母親隨後23日在醫院靈堂受訪崩潰指出，她是家中長女「是個處處為家人着想的貼心的孩子」，遇害前一天還曾傳訊祝父親生日快樂，要父母好好休息，未料才過一天就白頭人送黑頭人。

金小姐母親悲憤表示：

「她明明準確告知起火的樓層，現場卻沒有雲梯車（救援）」。

有人試圖跳到氣墊，卻因它發生故障不幸身亡：

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另外JTBC指出，消防人員在滅火過程中，為了讓住客逃生，在大樓外架設了緩降氣墊。但一對男女試圖跳到氣墊上逃生時，卻因氣墊發生故障不幸身亡。韓國消防部調查指出，救生氣墊為18年前的2006年發放，早已超過消防裝備等相關法規所規定的7年「耐用年數」。

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