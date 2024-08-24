賀錦麗配Tim Walz北京感驚訝？　英媒：上台料對中國帶來2大挑戰

美國民主黨全國代表大會（DNC）8月23日閉幕，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與副手沃爾茲（Tim Walz）正式接受提名成為民主黨正總統候選人。英媒18日分析，2人在對華態度、與華交手經驗與歷屆候選人大為不同，若他們當選，或為中國帶來認知上以及外交實務上的挑戰。



認知衝擊

《經濟學人》（The Economist）18日報道，2人成為正副總統候選人，大力衝擊中國對美國政治的「虛無主義」認知，中國過去一直認為美國政治充斥着種族主義和腐朽。

中國5月29日發布的最新「美國人權報告」提到，美國種族主義日趨嚴重，性別歧視日益猖獗。報道稱，這屆美國選舉卻很大程度挑戰中方的指控，如果賀錦麗勝選，美國將可能選出歷史上第2名黑人總統和首名女性總統。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

外交實務挑戰

《經濟學人》稱，賀錦麗與沃爾茲跟中國「交手」的次數南轅北轍，賀錦麗從政以來與中方互動有限，而沃爾茲與中國打交道的經驗卻比數十年來任何副總統候選人都多，引發外界、甚至中方對賀錦麗政府將如何處理對華關係的爭論。

賀錦麗在擔任副總統後曾17次出訪，包括她2022年在泰國出席峰會期間與習近平短暫會面。在對華貿易政策方面，賀錦麗並無表態會扭轉特朗普和拜登政府維持的關稅；在地緣政治上，她在出訪亞洲各國期間多次譴責中國在南海的「恐嚇和脅迫行為」。

沃爾茲於1989年和1990年在廣東省佛山市的一間中學教書，後來他回到美國擔任教師後，曾組織學生到中國旅行。報道稱，沃爾茲非常重視中國的人權問題。他在2006年獲選為眾議員後，屢次支持旨在懲罰中國侵犯人權的法案。

圖為2024年8月20日，美國副總統兼民主黨總統參選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與明尼蘇達州州長、民主黨副總統候選人的沃爾茲（Tim Walz）在威斯康星州密爾沃基出席競選集會。（Reuters）

《經濟學人》分析，賀錦麗與沃爾茲的配搭對中國來說完全出乎意料，中方或渴望前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再執政，進一步使美國與其盟友再陷入緊張關係並損害美國全球形象。

若民主黨勝選，對華最好的狀況已是，美國或維持目前對中國貿易及地緣的競爭狀態，甚或可能更加重視中國的人權問題。