美國大選｜民主黨代表大會最後一夜　賀錦麗壓軸登場發表演說

為期4日的美國民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）來到最後一晚，現任副總統、總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）將壓軸登場。外媒引述賀錦麗的幕僚報道，她將在演講中講述個人的成長背景，以及她若當選，將如何紓緩民眾生活成本高漲和保障個人自由如墮胎權等議題。



美國副總統賀錦麗將於香港時間8月23日上午發表政治生涯中最重要的演說，屆時她將正式接受民主黨的總統候選人提名。

路透社22日引述她的幕僚報道，賀錦麗在民主黨全國大會中的演說將談到個人成長經歷:她如何從一個單親移民家庭，父親為牙買加移民，母親為印度移民，憑著自身的努力成為三藩市地區檢察官、加州總檢查長以及美國副總統。

2024年8月19日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在伊利諾州芝加哥聯合中心舉行的民主黨全國代表大會 (DNC) 第一晚發表講話。（Reuters）

賀錦麗的幕僚同時表示，她將對前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）提出嚴厲譴責。

賀錦麗競選團隊的資深顧問Cedric Richmond指出：「有一個人想要分裂我們，賀錦麗會說服美國人不能讓他得逞。這裏是美國，每個人都可以一起進步」。

2024年8月20日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會(DNC)上發表講話。（Reuters）

她的幕僚表示，賀錦麗將談到為大多數美國人減稅、增加住房供應以及禁止企業「坐地起價」的政綱。她的競選團隊同時建議將企業稅率從21%提高到28%。

除此之外，賀錦麗會闡述她的外交政策，以及分享受墮胎禁令影響的婦女的故事。