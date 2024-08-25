曾與特朗普爭黨提名　黑利：台灣不需為防衛付費挺台是美兩黨共識

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）8月24日說，她不認為台灣需要為自身的防衛付費，提升貿易關係才是最好的合作方式。她還呼籲共和黨在面對中國時，與台灣等夥伴站在一起，孤立主義並不健康。



綜合台灣《中國時報》和路透社24日報道，正在台灣訪問的黑利當日召開記者會，接受媒體聯訪。她在前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）執政時期擔任美國駐聯合國大使，在他正式獲共和黨提名前，兩人曾競逐黨內提名。

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）於2024年8月21日在台灣舉行的年度凱達格蘭論壇（Ketagalan Forum）上發表演講。（Reuters）

黑利說，她不認為台灣需要為自身防衛付費，事實上美國現在要做的是提升與台灣之間的夥伴關係及訓練，確保每當提供裝備時，台灣是優先選項。

她認為，目前最能幫助台灣的方法是加速與台軍事訓練、加速情報分享，以反制中國持續的網絡攻擊。

黑利也說，她不認為美國需要在台駐軍，台灣也沒有這個要求。台灣要的是更多夥伴關係，需要更多無人駕駛載具、無人機、防空、反導彈裝備等。

特朗普7月接受《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪時，指責台灣奪走美國晶片業務，台灣應為自身防衛向美國支付費用。他認為保衛地球另一端的一個小島有實際上困難：「台灣距離我們14,484公里，而距離中國只有109公里。」

特朗普這番言論引發外界擔憂他上台後，外交政策會轉向孤立主義。

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）於2024年8月21日在台灣舉行的年度凱達格蘭論壇（Ketagalan Forum）上發表演講。（Reuters）

對此，黑利強調，支持台灣、烏克蘭和以色列都非常重要。她提到：「我不認為孤立主義是健康的做法，美國不能永遠坐在泡沫裏，認為我們不會受到影響。」

她表示：「我希望看到共和黨談論的是自由，與我們的盟友站在一起，確保我們在全世界展示力量。」

特朗普時期的副總統彭斯（Mike Pence）21日也在《華盛頓郵報》撰文，指責特朗普的言論是典型孤立主義的代表，呼籲美國人不要對孤立主義者讓步，絕不能讓台灣陷落，否則將危及美國及自由世界的安全與繁榮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

