泰國布吉島大佛附近山泥傾瀉13死20傷　情侶在劫難逃死前緊緊相擁

泰國布吉島（Phuket Island，又譯普吉島多地連日暴雨，在布吉大佛（Big Buddha Phuket）附近引發山泥傾瀉。山洪暴發和山泥傾瀉是在22早上開始，最終在8月23日於卡倫（Karon）引發這一場災難。



除了兩名俄羅斯人，尚有9名來自緬甸的外勞，以及2名名泰國人罹難。

當地警方稱，來自俄羅斯的一對男女本在一個豪華別墅度假，不料最終客死異鄉。﹗

《布吉快報》（Phuket Express）24日引述布吉市地方官員Worasit Putjeep稱，救援人員報告稱一對罹難緬甸情侶被發現時，兩人遺體呈互相擁抱的姿勢，手裏拿着手機和手電筒。

普吉府首長Sophon Suwannarat稱，上週連日暴雨，導致布吉大佛附近發生山泥傾瀉。

Sophon Suwannarat說，有約20人受傷，另有209房屋受影響。他說當局已開始進行大規模的善後工作。當局也在聯絡死難者的親人，以及通知相關大使館。

《曼谷郵報》25日稱，逾50幢民房、放租的公寓及4幢豪華別墅受損，救援人員稱，這是發生在布吉島一次嚴重的山泥傾瀉之一。

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布吉大佛是一尊面向東邊攀牙灣巨型坐佛像，背向安達曼海（Andaman Sea）。