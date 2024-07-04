男遊泰國布吉島玩海上滑翔傘「掛在樹上」 搖搖欲墜極驚嚇
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
泰國度假勝地布吉島（Island of Phuket）近日發生意外。
一名沙特阿拉伯遊客體驗海上滑翔傘（又稱拖曳傘）時，意外卡在5米高樹上，搖搖欲墜驚悚畫面全被拍下，所幸最後平安獲救，並未受傷。
數月前也有中國遊客在布吉玩滑翔傘致腿部骨折 點圖了解更多：
+1
The Thaiger報道，布吉島卡馬拉警局（Kamala Police Station）1日晚間6時接獲報案，指稱一名外國遊客在卡馬拉次區（Kamala Subdistrict）的卡馬拉海灘（Kamala Beach）玩海上滑翔傘時卡在樹上，立即趕赴現場協助。
抵達現場後，警方發現一個滑翔傘被纏在靠近海灘的松樹頂端，而26歲沙烏地阿拉伯男子瓦哈布（Mohammed Ali Warrad Abdul Wahab）吊在樹梢上，無法自行脫困。
警方立即與緊急服務部門和卡馬拉次區行政組織（SAO）協調，調派一輛起重車救援。
最終，救援小隊成功將瓦哈布從樹上帶回地面，他並未受傷。
【延伸閱讀】俄羅斯男降落傘繩纏住1.3萬呎高空墮地亡 恐怖第一視角片曝光
點圖放大瀏覽（慎入）：
+21
初步調查顯示，當時「風向突然改變」，導致海上滑翔傘偏離飛行路線，才釀成意外。
警方建議，遊客在參與海上滑翔傘或其他冒險活動前，應充分了解安全措施。警方也呼籲業界人士隨時關注天氣預報，並定期檢查設備，防止此類事件再次發生。
無獨有偶，2024年2月24日，另一名中國遊客在布吉島卡隆海灘（Karon Beach）玩海上滑翔傘時腿部骨折，泰國滑翔傘業者同意賠償40萬泰銖（約8.5萬港元）。公司將事故歸咎於風向變化，並堅稱遵守嚴格的安全措施。
【延伸閱讀】慎入｜巴西男自拍玩空中飛索墮斃 影片曝塔架突然倒塌恐怖過程
點擊放大瀏覽：
+22
美國酒店泳池奪命意外 女童突沉下水中消失 疑被吸入排水管慘死有片｜小型飛機故障急速下墮 為了保命「在這裏」迫降奇蹟無事土耳其1歲男嬰墮樓 跌落途人背部幸運生還 男子稱以為是花盆51歲巴西男被困荒島 靠食檸檬和木炭充飢差點絕望 終奇蹟獲救打破「眼球凸出最遠」健力士世界紀錄 巴西男：上天的禮物巴西驚傳猴子頻遭毒殺 世衛急喊：猴痘病毒傳播與牠們無關小兄弟巴西亞馬遜雨林迷路 27天後有奇蹟 竟在這裏被發現
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】