美國大選｜賀錦麗籌款速度破紀錄　一個多月吸金42億港元

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選團隊8月25日表示，自賀錦麗在一個月多前投入總統競選以來，他們已籌得破紀錄的5.4億美元（約42.1億港元）資金，其中有三分之一來自首次捐款者。



賀錦麗原本是總統拜登（Joe Biden）的競選拍檔，她在拜登於7月21日宣布退選後改為競逐白宮寶座，並選擇明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）為副手人選。

賀錦麗競選團隊負責人狄龍（Jen O’Malley Dillon）表示，賀錦麗22日在民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）上發表演說接受黨內提名前，他們的籌款金額剛剛突破5億美元（約39億港元），而賀錦麗演說結束後，他們獲得的捐款額創下了每小時最高的紀錄。

賀錦麗競選團隊在社交媒體表示已籌得5.4億美元：

狄龍指出：「在啟動競選活動的一個多月內，賀錦麗和沃爾茲的競選團隊已籌得5.4億美元，這創下了歷史上任何競選活動的紀錄。」

59歲的賀錦麗取代年邁的拜登上陣，讓此前因為拜登選情不妙而勒緊荷包的民主黨金主和小額捐款者精神為之一振，也激勵更多基層黨員投身為她助選的「義工大軍」。

2024年8月20日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）現身芝加哥，出席民主黨全國代表大會（DNC）的會場發表講話。（Reuters）

目前距離11月5日選舉僅剩兩個多月，賀錦麗和共和黨對手特朗普（Donald Trump，又譯川普）在民調中的支持率仍然不相上下。兩人定於9月10日進行首場辯論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

