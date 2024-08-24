美國大選｜特朗普獲小羅伯特甘迺迪支持原因？背後利益交換更均真

以獨立身份參選美國2024年總統選舉的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）8月23日正式宣布退選，改為支持共和黨籍前總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）當選總統。小羅伯特甘迺迪23日稱，自己不會完全退選，但將會從10個關鍵搖擺州中的選票除名。



《華盛頓郵報》和英國廣播公司（BBC）23日報道，小羅伯特甘迺迪當日向記者表示，他與特朗普在許多問題上存在非常嚴重的分歧，但特朗普堅持透過與俄羅斯談判來結束俄烏戰爭，單以這原因已證明他支持特朗普是合理的選擇。

特朗普在23日的公開活動歡迎小羅伯特甘迺迪上台之前承諾，如他當選，將公布與1963年甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺有關、餘下未公開的文件。小羅伯特甘迺迪是甘迺迪的侄子。

小羅伯特甘迺宣布叫停競選活動前數天，有關他以支持特朗普來確保其在可能的新一屆政府獲得官職的傳言流傳。美媒在20日報道，特朗普接受美媒訪問時稱，對小羅伯特甘迺在未來可能成真的特朗普政府效力，「當然」持開放態度。

特朗普是在20日於密歇根州接受美媒記者Kristen Holmes訪問時發表上述言論。

美國獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）於2024年7月26日在美國田納西州舉行的2024年比特幣大會上發表講話。（Reuters）

解讀退選聲明

根據小羅伯特甘迺迪的說法，其競選活動已叫停（suspended），但不是終止。這番話相當耐人尋味。

從他的說話可見，不想民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）上台的他，不欲因為自己留在賽道，導致對特朗普鎅票（Vote splitting，又稱瓜分選票、界票）的情況發生。

他通過發布這樣的聲明提醒選民，應投給其所公開支持的特朗普，尤其是在10個關鍵州——即使大多數州份的選票印有他的名字，現在或已難以改動。他也說，狠尋求讓自己的名字在關鍵州選票上除名。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普於2024年8月23日在美國亞利桑那州舉行的集會上與前獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪握手。

《華盛頓郵報》稱，小羅伯特甘迺迪的競選團隊已撤回他在亞利桑那州、賓夕法尼亞州加入投票選項的要求；俄亥俄州和德州的選舉官員表示，他們已收到將小羅伯特甘迺迪從選票中除名的請求；然而內華達州、北卡羅來納州、猶他州和科羅拉多州的選舉官員則表示，他們尚未收到相關要求。