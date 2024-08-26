加沙停火談判未能達成協議　哈馬斯：拒絕以色列提出的新條件

路透社8月26日引述兩名埃及安全部門消息人士報道，在埃及首都開羅舉行的加沙停火談判未能達成協議，以色列與哈馬斯都未能接受調解人員提出的多個妥協方案。哈馬斯堅持只會接受美國總統拜登（Joe Biden）7月2日提出的停火方案，並批評現有方案是「倒退」和指責以方違背早前許下的承諾。



哈馬斯8月25日表示，拒絕以色列在加沙停火談判中提出的新條件。埃及安全部門的消息人士指出，以色列與哈馬斯都不接受調解人員提出的多個多個妥協方案，本輪談判無法達成協議。

本輪停火談判由美國、埃及和卡塔爾促成，現時的主要障礙是以色列堅持在費城走廊（Philadelphi Corridor）駐軍，這是加沙南部與埃及接壤的一段14.5公里長的狹窄土地。

2005年9月11日，等待從加沙走廊南部與埃及邊境的「費城走廊」撤軍命令的以色列軍人，在以色列所建的防護屏障旁拍照留念。（Getty）

哈馬斯表示，以色列違背早前從費城走廊撤軍的承諾，並提出了新條件，包括對因戰火流亡的巴勒斯坦人，在回到人口稠密的加沙北部時需進行安全檢查。

哈馬斯官員哈姆丹（Osama Hamdan）25日表示：「我們只會接受就7月2日方案同意的內容，不會接受任何違背的承諾或新增的條件。」

圖為2024年8月14日，以色列與哈馬斯之間持續衝突，一支以色列軍方車隊在加沙走廊內行駛。（Reuters）

哈馬斯高級官員Izzat El-Reshiq表示，哈馬斯代表團在與調解人舉行會談後已於8月25日離開開羅，並補充說，該組織重申了其要求，即任何協議都必須保證加沙永久停火和以色列從加沙全面撤軍。