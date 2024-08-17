加沙停火談判關鍵時刻空襲黎巴嫩　以軍：目標是真主黨武器庫

據路透社、半島電視台報道，當地時間8月17日，以色列對黎巴嫩南部奈拜提耶市（Nabatiyeh）一座建築發動空襲，造成至少10人死亡，其中包括2名兒童。黎巴嫩方面稱，遇襲地點是一家磚廠，死者均為敘利亞籍公民。以軍則辯稱，此次空襲目標是黎巴嫩真主黨使用的一個武器庫。



2024年8月17日，黎巴嫩南部奈拜提耶（Nabatiyeh），黎巴嫩遭以色列襲擊後，一名工程師站在廢墟前。（Reuters）

襲擊發生之際，在多哈（Doha）舉行的加沙停火談判於16日暫停，談判代表將在下週再次會面，尋求達成協議。此前有消息稱，加沙停火談不成，真主黨和伊朗便會對以色列發動襲擊。

以軍空襲致10死，局勢進一步升級

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報道稱，17日的襲擊發生在位於奈拜提耶市郊區的一家磚廠，導致工廠看門人及其全家人（均為敘利亞公民）共10人死亡，其中包括2名兒童，另有5人受傷。當地人表示，遇襲地點是一片「工業和民用區」，裏面有生產磚塊、金屬和鋁的工廠，還有一家奶牛場。

2024年8月15日，以色列特拉維夫的示威者舉起旗幟和標語遊行，要求讓那些在2023年10月7日哈馬斯越界突襲中被俘的人質獲釋。（Reuters）

不過，以色列軍方在一份聲明中稱，此次空襲的目標是真主黨武裝分子使用的一個武器儲存設施，距離以色列邊境最近點約12公里。

自從加沙戰爭爆發以來，為了支持其盟友哈馬斯並聲援巴勒斯坦人民，黎巴嫩真主黨幾乎每天都與以色列軍隊交火。半島電視台援引數據稱，2023年10月7日至2024年7月31日期間，以色列、真主黨和黎巴嫩其他武裝團體相互之間跨境發動了至少8,533次襲擊。

以色列發動了其中約82%、共計7,033起襲擊，造成黎巴嫩至少601人死亡。真主黨和其他武裝團體向以色列發動了1,500次襲擊，造成至少23名以色列人死亡。

最近幾週，以色列和黎巴嫩之間緊張局勢進一步升級。7月30日，以色列對黎巴嫩首都貝魯特南郊進行空襲，造成真主黨高級軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）死亡。以方稱，此次襲擊是為了報復，真主黨此前對戈蘭高地發動火箭襲擊，造成12名以色列兒童和青少年死亡。

值得一提的是，7月31日，哈馬斯最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗遇襲身亡，以色列被認為是幕後真兇。

黎巴嫩真主黨和伊朗均誓言對以色列展開報復，但沒有透露報復的形式與時間。不久前，多家媒體爆料稱，報復襲擊的關鍵在於加沙停火談判，若加沙停火談不成，真主黨和伊朗便會發動襲擊。

2024年8月17日，以色列北部，圖為一架消防飛機撒下阻燃劑協助撲滅火焰。（Reuters）

加沙停火談判暫停，協議將很快達成？

8月15日，新一輪加沙地帶停火談判在多哈舉行，卡塔爾、埃及、美國、以色列四方代表與會，哈馬斯缺席。16日，卡塔爾、美國和埃及發布聯合聲明表示，當日早些時候，美國在卡塔爾和埃及的支持下提出了一項過渡性提案。談判暫停，三國高級官員將於下週末之前在開羅再次開會。

當天，美國總統拜登（Joe Biden）告訴記者，為期兩天的談判結束後，目前距達成加沙停火協議已經「非常、非常接近」，同時警告中東各方不要在這個關鍵階段做任何破壞談判的事情。

不過，哈馬斯高級發言人祖赫里（Sami Abu Zuhri）表示，那些認為很快將達成停火協議的樂觀態度，只是「幻想」。祖赫里指責以色列正破壞達成協議的機會，而美國則予以支持。他說：「我們並沒有即將達成協議或進行真正的談判，而是面臨着美國強加的指令。」

當地時間16日，真主黨公布了一段影片，影片顯示「其士兵通過看似黎巴嫩境內一處地下設施的隧道運送大型導彈」。半島電視台援引專家分析稱，這是「真主黨迄今發布的最露骨的影片，展示了其隧道規模」和武器庫，可能是為了「阻止」以色列在黎巴嫩對其發動大規模行動。

2024年8月17日，黎巴嫩以色列邊境，真主黨與以色列軍隊之間的越境敵對行動中，邊境一處村莊冒煙。（Reuters）

對於來自伊朗和真主黨的報復威脅，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日前稱，以色列「在防禦和進攻上都做好了準備」，並「決心」保衛自己免遭襲擊。但隨着戰爭持續，以色列政府面臨愈來愈大的壓力，國際社會和國內民眾正在要求其盡量同意加沙停火協議。

以色列廣播公司第12頻道的一項民意調查顯示，63%的受訪者希望政府與哈馬斯就停火和歸還加沙俘虜達成協議，另有1/4受訪者尚未確定立場，還有12%受訪者持反對意見。

本文獲《觀察者網》授權轉載

