法國應要求拉人？Telegram創辦人杜羅夫4月爆美國要求「開後門」

即時通訊應用程式Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）在8月24日於法國被捕後，司法部門25日將他的拘留期延長。他面臨被控涉及恐怖主義、販毒、洗錢和欺詐等罪名，倘罪成最高可被判囚20年。包括俄羅斯及美國前官員在內，都指出法國逮捕行動，可能是別有用心。



Telegram目前大約有9億活躍用戶，是俄語地區使用的最主要社交媒體平台之一。該平台總部位於阿聯酋杜拜。

《衛報》25日引述一位了解調查情況的消息人士透露，負責此案的調查法官將調查時間延長到25日晚之後。最初的訊問拘留期限最長為96小時。當這一階段的拘留結束後，法官可決定釋放他或提出指控並進一步拘留他。

法國對杜羅夫發出逮捕令，作為對他涉及詐欺、販毒、組織犯罪、宣揚恐怖主義和網絡欺凌指控的調查的一部份。法國也指他未能採取行動，遏制其平台被用於犯罪行為。

法國電視一台援引匿名消息人士報道說，杜羅夫被捕時剛剛乘坐私人飛機從阿塞拜疆抵達法國。法媒一名不願透露姓名的法國官員透露，他是24日晚8時左右在法國首都以北的巴黎布爾歇機場機場（Paris–Le Bourget Airport）停機坪遭拘捕。

2016年2月23日，Telegram創辦人兼行政總裁Pavel Durov在西班牙舉行的Mobile World Congress上發表演講。（Reuters）

俄杜馬副主席：有政治動機

俄羅斯國家杜馬副主席達萬科夫（Vladislav Davankov）25日凌晨呼籲俄羅斯外交部設法解救杜羅夫。他說，杜羅夫在法國被捕背後或有政治動機，可能有人想以此獲取Telegram用戶資訊的手段。

達萬科夫指所有社交平台上都有非法活動，但沒人拘捕或監禁它們的持有人。法國政府倘拒絕放人，俄羅斯應盡一切努力，將他送到阿聯酋或俄羅斯。

俄羅斯駐法國大使館稱已要求法國解釋杜羅夫原因，並要求保護他權利，以及向他提供領事服務，但法方暫拒絕就此合作。俄使館正與他的代表律師保持聯絡。

新華社25日引述俄羅斯外交部表示，俄駐法國大使館已採取必要措施，了解與杜羅夫被捕有關的情況。

2016年2月23日，Telegram創辦人兼行政總裁Pavel Durov在西班牙舉行的Mobile World Congress上發表演講。（Reuters）

美想要Telegram「後門」

俄羅斯保安官員指法國是應美國要求拘捕杜羅夫。杜羅夫4月曾說，Telegram引起美國情報部門注意，當局試圖了解平台情況，以及秘密招募Telegram技術人員。杜羅夫認為，華府想Telegram裝置「後門」，讓其得以進入數據庫和系統。

美國陸軍前心理戰官員和國務院反恐分析師本內特（Scott Bennett）8月25日在「今日俄羅斯」（RT）評論稱，法國可能考慮長期羈留他。

馬克龍政府可能在美國支持下對杜羅夫施壓，要求他讓Telegram裝置「後門」，為西方情報機構提供進入「後門」的權限。