法國拘捕Telegram創辦人Pavel Durov有何影響？

新華社引述法媒8月24日報道，社交媒體Telegram（又稱「電報」）創始人兼行政總裁杜羅夫當晚在巴黎近郊的布爾歇機場（Paris–Le Bourget Airport）被捕。法國為何逮捕杜羅夫？杜羅夫被捕對Telegram有何影響？俄方作何解讀？



法方指控是什麼

據多家法國媒體報道，杜羅夫是在乘私人飛機從阿塞拜疆抵達法國時被捕的，將於25日出庭。不過，法國官方就杜羅夫被捕一事至今保持緘默。有法國記者認為，如被定罪，杜羅夫或將面臨最高20年監禁。

法國媒體報道稱，法國政府相關部門正在調查Telegram平台上涉及詐騙、販毒、有組織犯罪、兒童色情、宣揚恐怖主義等不法行為。杜羅夫被指沒有採取相應措施阻止這些罪行。作為法國多個犯罪調查部門的協調方，法國內政部下屬「未成年人辦公室」對杜羅夫發出了通緝令，但此前並未對外公布。

「未成年人辦公室」於2023年8月正式成立，旨在打擊針對未成年人的犯罪。法國媒體稱，杜羅夫本人知道已被法國通緝，但他還決定前往巴黎，讓調查人員感到吃驚。

法國《世界報》去年6月曾報道說，杜羅夫擁有法國國籍，在阿聯酋杜拜定居，經常前往法國。美國《福布斯》雜誌評估杜羅夫身家超過150億美元。

圖為2023年4月26日Getty發布的設計圖片，可見巴西里約熱內盧一部手機熒幕顯示Telegram標誌。（Reuters）

對Telegram有何影響

Telegram由杜羅夫和他的兄弟尼古拉於2013年在俄羅斯聖彼得堡創建，如今總部位於杜拜。該平台目前約有9億活躍用戶，是俄語地區使用的最主要社交媒體平台之一，也是烏克蘭危機中俄烏雙方重要的發聲平台。

Telegram支持用戶交換加密消息、照片、影片等文件。Telegram設有「秘密」聊天模式，在該模式下伺服器不會解密對話內容，並支持在一定時間後自動刪除聊天記錄。

2024年5月22日，烏克蘭哈爾科夫市，哈爾科夫安全分析師Maria Avdeeva展示一張發布假消息的海報。它是在俄羅斯對哈爾科夫地區北部發動進攻行動之前透過Telegram傳播的。（REUTERS/Valentyn Ogirenko）

杜羅夫今年4月在接受一名美國記者採訪時稱，Telegram引起美國情報部門關注，後者曾向他了解該平台的情況，還試圖秘密招募Telegram技術人員，目的可能是訪問平台數據庫。

對於杜羅夫被捕對Telegram的影響，俄羅斯社交網絡和通訊軟件專業用戶協會負責人齊科夫接受今日俄羅斯通訊社採訪時認為，即使沒有杜羅夫，Telegram仍將繼續運營。而莫斯科市杜馬（議會）議員安德烈·梅德韋傑夫則在社交媒體上發文說，西方情報部門的任務是控制或者取締Telegram。杜羅夫被捕後Telegram會運營多久，現在難以判斷。此事將在全球社交媒體平台領域產生影響。

法國《世界報》網站撰文分析，杜羅夫一直深度參與Telegram日常管理，他被捕預計將對Telegram產生嚴重後果。Telegram由一個百餘人的團隊運維，據信常年虧損，需要依靠杜羅夫的個人資金維持。當前Telegram正在推進區塊鏈與加密貨幣業務，試圖藉此扭虧為盈。杜羅夫被捕後，與Telegram密切相關的加密貨幣Toncoin幣值下跌了約20%。

圖為2016年2月23日，即時通訊應用程式Telegram創辦人兼行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）在西班牙巴塞羅那（Barcelona）舉行的世界流動通訊大會（Mobile World Congress）上發表主題演講。（REUTERS）

俄方作何解讀

截至目前，Telegram方面尚未對此事置評。

美國社交媒體平台X（原推特）持有人馬斯克（Elon Musk）發文說：「這是2030年的歐洲，你可能因為喜歡一個表情包被處決。」馬斯克呼籲釋放杜羅夫。

俄羅斯方面表示，已要求法方解釋逮捕杜羅夫的原因，但法方以杜羅夫擁有法國國籍為由拒絕溝通。一些俄方人士認為，法方逮捕杜羅夫有政治動機，可能是獲取Telegram用戶訊息的一種手段。

俄國家杜馬安全委員會第一副主席阿福寧在社交媒體上發文說，杜羅夫在法被捕表明，西方精英希望將Telegram變成一個可控的工具，就像「優兔」和Facebook一樣。

俄羅斯軍事觀察員什萊普琴科猜測，逮捕杜羅夫，是西方「為了奪取具有戰略意義的通訊系統的控制權」，這是對俄軍事安全的直接威脅。

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在Telegram上發文說，杜羅夫認為他最大的問題在俄羅斯，於是他離開了，想成為一個「全球公民」，但他失算了。「對我們共同的敵人來說，他仍然是俄羅斯人。」