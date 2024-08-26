日本沖繩二戰未爆彈已處理4萬件　全部清除料需逾70年

由於二戰時遭宛如「鐵之暴風」的炮火襲擊，沖繩回歸日本後， 50多年間陸續發現大量未爆彈。截至8月23日，陸上自衛隊已處理多達4萬件未爆彈，預料未來或要花70年到100年才能處理完沖繩所有的未爆彈。



根據日本放送協會（NHK），沖繩在太平洋戰爭末期的沖繩戰役中飽受美軍空襲與艦炮射擊，無數炮彈掉落在沖繩土地上，當時的猛烈炮襲也被稱為「鐵之風暴」，從沖繩1972年回歸日本本土後，陸上自衛隊就持續投入未爆彈處理工作。

報道指，在這種情況下，陸上自衛隊未爆彈處理隊23日白天仍接獲發現幾件未爆彈的通報，包括在那霸市一處住宅工程現場發現的美製長度約40厘米、5英吋艦炮未爆彈。

趕赴現場的的陸上自衛隊第101未爆彈處理隊長岩瀨亘說，「光是今天就處理3件，可以看出這麼多的未爆彈危險仍存在於沖繩」，他們未來也會持續在零意外的情況下排除這些未爆彈，讓沖繩縣民能安全生活。

報道指，沖繩未爆彈處理以平均1天超過1件的速度持續，如果要完全處理完畢，預估還需花費70年到100年左右。