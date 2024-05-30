女子日本沖繩食魚生中毒「驗出寄生蟲」 今年已有57人中招
撰文：TVBS新聞網
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日本沖繩海鮮遠近馳名，是許多遊客的必嚐美食。
然而卻爆出有民眾食用生魚片後，因寄生蟲感染引發食物中毒，原因是業者未正確冷凍食材，政府部門已介入處理。
「海獸胃線蟲」是什麼？單是今年沖繩已有57人食物中毒（點圖了解更多）：
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《沖繩時報》、NHK報道，沖繩縣醫藥生活衛生課28日表示，北谷町美浜一間餐廳發生食物中毒事件，3名40多歲顧客在餐廳食用生拌鯖魚料理後，其中1人出現嚴重腹痛、噁心等症狀。
該名顧客隨後前往那霸市內的醫療機構就診，經診斷為「安尼線蟲症」。醫生從胃取出寄生蟲。
調查發現，該餐廳在處理鯖魚過程中，從供應到烹調並未進行殺死安尼線蟲所需的24小時以上冷凍處理。沖繩縣已要求該餐廳採取必要措施防範食物中讀，在改善前不得提供生拌鯖魚料理。
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據統計，包括此次事件在內，自今年1月1日起，沖繩縣已發宗食物中毒事件，共57人患病。
安尼線蟲俗稱「海獸胃線蟲」，主要透過寄生海中的生物維生，當人類吃下遭寄生的海鮮，海獸胃線蟲便會附著在胃黏膜上，可能造成噁心、嘔吐、腹瀉 （Diarrhea）、大便帶血或過敏反應。
由於其目前並沒有藥物有效治療，仍需要透過內視鏡手術，將蟲體夾出。
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