遊客租車駛入沖繩海邊淺灘「打卡」　租車公司追討清洗費用不果

日本傳媒報道，沖繩縣宮古島有遊客駕駛一輛租車駛入當地海邊一個淺灘後，再站在車頂上影相「打卡」，有關場面被附近民眾拍下，租車公司發現該批照片後，證實車輛屬公司所有，並批評該批遊客為了打卡將車駛入水中，海水的鹽分會對汽車帶來傷害。



《產經新聞》及富士新聞網10月4日報道，該片段在9月26日於宮古島的佐和田之濱拍攝，從片段可見，一輛黃色車身的外國進口車停在當地，近半車輪浸於水中，而且車門打開，一旦掀起大浪，海水隨時湧入車內。

而在車頂上有一名男子在擺姿勢讓附近的朋友拍照，根據拍片的民眾指，聽到該批人士講中文。

租車公司東主奧村拓其後經熟人取得有關片段，確認車牌號碼後，證實該輛車由自己的店舖租出。奧村指，上月26日向兩名來自關東地區的30多歲男子出租車輛，對方還車時並沒有發現異常。

該輛汽車的新車價格需要700萬日圓（約36.8萬港元）以上，奧村表示，汽車零件並不適合海水，因此有需要清洗和維修。他嘗試聯絡該兩名男子不果，所以會與律師商討對策。

奧村稱自己是喜愛該輛車，對車輛的遭遇感到失望，而且它最終被報廢都不奇怪，同時指出，連當地人都不清楚海底狀況，最壞情況可能是沉入海中，因此對這批遊客的做法感到大惑不解。