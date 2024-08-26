指以色列士兵性虐待　巴勒斯坦男囚犯：命令脫光警棍推進我身體

「他們讓我脫衣服，那時我就知道我將經歷一場地獄之旅。」34歲的薩利姆（Ibrahim Salem）向美媒講述了在以色列臭名昭著的監獄裏被關押了8個月的慘痛過往。



美媒周日（25日）報道稱，薩利姆的家位於加沙地帶北部賈巴利亞難民營，2023年12月8日，以色列軍隊空襲和炮擊難民營內的多處建築，導致薩利姆的8名親屬死亡，他的妻子和2個孩子受傷。四天後，當他在加沙北部卡邁勒·阿德萬醫院重症監護室陪着接受治療的孩子時，以軍的襲擊將他們分開。薩利姆被以軍逮捕。

阿德萬醫院是加沙地帶北部最後一所停止運營的醫院，儘管哈馬斯一再否認，以軍仍指該醫院「曾被其用作指揮和控制中心」。

「我當時很困惑。我為什麼會被捕？我與抵抗組織沒有任何關係，我只是一名理髮師。」薩利姆回憶說，在阿德萬醫院，他和其他巴勒斯坦人被戴上手銬、蒙住雙眼，「像動物一樣」被押上卡車。

薩利姆於8月1日被無罪釋放，但在此之前長達8個月的時間裏，沒有人知道他的消息。

報道稱，薩利姆起初被關押在位於以色列南部斯德·泰曼基地的一所關押巴勒斯坦囚犯的監獄內。後被轉移至另一監獄。今年5月，美媒援引三名以色列「吹哨人」的話詳細揭露了斯德·泰曼基地的監獄對巴勒斯坦人的虐待行為，包括關押者因手銬造成的傷口未被及時處理，而被硬生生截肢等。

以巴衝突：2024年8月23日，從以色列一側拍得加沙地帶發生爆炸，滾滾濃煙升起。這張照片攝於以色列與加沙邊境附近一處。（Reuters）

據十幾名受訪的被關押者回憶，他們被捕後被脫得只剩內衣褲，運到這個「酷刑集中營」關押後又被「當作動物看」。

當時，以色列「吹哨人」還提供了一張監獄內部的照片，畫面中一名被蒙住雙眼的囚犯站在帶刺的鐵柵欄後，雙手抱頭。美媒稱，這張照片中的主人公，正是薩利姆。

薩利姆告訴美媒，被關押時，他們會聽到尖叫聲，然後是子彈的聲音，接着就是一片死寂。「我們被嚇壞了，簡直就是一場噩夢。」

薩利姆：我們被命令脫光衣服，「他們把警棍推進我的身體裏」

「人質在哪裏？哈馬斯的武器在哪裏？你是哈馬斯成員嗎？你是（哈馬斯的軍事組織）『卡薩姆旅』的成員嗎？你們屬於巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織嗎？」他回憶說，在審訊期間，他會被連續問一連串的問題。

薩利姆聲稱，他遭到毆打、辱罵、熱水潑身，還有士兵告訴他，他的家人都被殺害了。

然而，最糟糕的當屬性虐待。

他說，被關押者大部分時間都隻身着內衣，但在每次審訊前，以色列士兵都會命令他們脫光衣服。

「他們會用一種金屬探測器，在我們全身來回掃上幾遍，然後在私處逗留一段時間，隨後擊打那裏。」薩利姆告訴美媒，他赤身裸體地在五至六名士兵的注視下，痛苦地蹲在地上，他感覺到有人從背後侵犯了他，「他們把警棍推進了我的身體裏」。

審訊結束後，以色列士兵只給薩利姆「幾秒鐘」的時間穿上內褲，後者稱，任何被認為是在拖延時間穿上內衣的行為都會讓他再次受到毆打。

以巴衝突：圖為2024年8月23日，以色列士兵站在以色列與加沙邊界附近一處。（Reuters）

以色列國防軍對此回應稱，薩利姆此前因涉嫌參與恐怖活動被拘留，經評估後被釋放，但「無法就其被捕和被拘留的大部分時間的狀況進行說明」，並聲稱拘留期間的不當行為「違反法律和以色列國防軍的命令，是嚴令禁止的」。

「他們才5歲？能是人質嗎？」

薩利姆還表示，一名以色列審訊人員曾給他看了一張照片，照片中是他埋葬在阿德萬醫院的6名家人的遺體，他被誘導相信這些遺體是被挖掘出來的。薩利姆說，審訊人員嘲弄他，讓他數數照片上的遺體數。

「你們憑什麼帶走並褻瀆他們的遺體？這些遺體是我們的（家人的）。我們需要埋葬他們。」薩利姆當時如是對審訊官說。

以審訊官聲稱，這些人「可能是（被哈馬斯劫持後死亡的）人質」。

「我的侄子們，他們是人質嗎？他們才五歲？」薩利姆說。

美媒今年1月報道稱，以色列軍隊對加沙地帶南部城市汗尤尼斯一處墓地進行了「嚴重破壞」，挖掘並移走了墓地內屍體。以色列國防軍當時回應稱，此舉是為搜尋被哈馬斯劫持後死亡人質的遺骸。以色列國防軍發言人當時表示，被確定不是人質的屍體將「帶着尊嚴和尊重歸還」。

美媒稱，以色列國防軍的回應標誌以色列國防軍首次承認挖掘屍體的行為。根據國際法，除非墓地「在非常有限的情況下」成為軍事目標，否則對墓地的蓄意攻擊可能構成戰爭罪。

本月早些時候，以色列第12頻道電視台公佈了一段視頻。視頻畫面顯示，一名被拘留的巴勒斯坦人原先被蒙着雙眼，手抱頭趴在地上，隨後幾名以色列士兵將他帶至監控死角處，並用幾塊盾牌將其圍住。以媒稱，該人很可能遭受了性虐待。 以色列非營利組織「給以色列醫生促進人權協會」稱，這名被拘留的巴勒斯坦人被送往醫院，直腸受損。

據以色列國防軍稱，事件發生後不久，10 名以色列士兵因涉嫌在該地虐待一名巴勒斯坦被拘留者而被捕。如今五人被軟禁，另有五人已獲釋。

雖然以色列方面極力否認在其拘留設施中存在系統性的虐待行為，包括性虐待的指控，但多名巴勒斯坦囚犯曾向媒體表示，以色列監獄中廣泛存在着對巴勒斯坦人的虐待行為。

以巴衝突：2024年7月13日，巴勒斯坦人稱以色列對加沙走廊南部汗尤尼斯馬瓦西（Al-Mawasi）地區一個帳篷營地發動襲擊。圖為13日的襲擊發生後，人們走出來檢視損毀情況。（Reuters）

8月6日，以色列人權組織B'Tselem披露了一份名為《歡迎來到地獄》的報告，這份報告共收集了55名曾被關押在以色列監獄的巴勒斯坦人的證詞。證人均表示，在關押期間受過酷刑。

報告稱，自去年10月7日以來，有十多個以色列監獄系統被改造成「專門用於虐待囚犯」的營地網絡。「在這樣的空間裏，每個囚犯都會遭到刻意而無情的折磨，這實際上就是『酷刑營』。」

根據報告，侵權行為包括頻繁的嚴重、任意暴力行為；性侵犯；羞辱；故意讓拘留者挨餓；強迫被拘留者處於不衛生的條件下；睡眠剝奪；禁止宗教禮拜；沒收所有公共和個人物品；拒絕提供適當的醫療服務。

報告指出，目前，至少有60名巴勒斯坦人在被以色列拘留期間死亡，其中約48人來自加沙地區。

本文獲《觀察者網》授權轉載

