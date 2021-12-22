哈佛教授被控隱瞞參與中國「千人計劃」　遭判罪名成立

美國哈佛大學教授利伯（Charles Lieber）因被指在參與中國「千人計劃」的問題上撒謊，12月21日被判罪名成立。



路透社12月21日報道，波士頓一個聯邦陪審團21日判決利伯向當局提供虛假證詞、虛報聯邦所得稅、並未報告一個中國的銀行賬戶的控罪成立。

利伯是知名納米科學家，為哈佛大學教授，也是哈佛大學化學和生物化學前系主任。

圖為2021年12月14日哈佛大學教授利伯離開波士頓聯邦法院（AP）

檢察官說，利伯2011年同意參與中國的「千人計劃」，擔任中國武漢理工大學一名「戰略科學家」。

檢察官說，武漢理工大學每個月向利伯最高支付5萬美元薪水外加15.8萬美元的生活費，其中薪水一半用現金支付，另一半向一個中國的銀行賬戶付款。但利伯在2013年和2014年的個人所得稅的申報中沒有包括這個薪水，也沒有報告這個銀行賬戶。

檢察官說，利伯對向他提供1500萬美元研究資金的美國國防部和美國國立衛生研究院（U.S. National Institutes of Health）提出的質詢回應時，就他與這個招募計劃的關係問題撒了謊。

檢察官說，參加計劃本身不是罪行，但62歲的利伯就他的參與問題向當局撒了謊，觸犯了法律。

美國政府一直指責中國在千人計劃中，以豐厚報酬和高額研究資金引誘外國科學家和研究人員與中國分享他們的科研成果，從而達到竊取外國產業和學術機密的目的。