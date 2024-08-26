賀錦麗接棒競選後首次　美國政府本週將對中國「做重大貿易決定」

美國對華新加徵301關稅，最早一批原定8月1日正式生效，但因需更多時間協調業界意見，推遲到月底公布最終計劃。路透社8月26日指出，這將是副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）接棒總統拜登競選後，美民主黨政府首次做出重大貿易決定。華盛頓是否真會應業界呼聲放寬關稅，受到各方矚目。



此前，美國貿易代表辦公室（USTR）7月30日發表聲明稱，原定於8月1日生效的對包括電動汽車及其電池在內的一系列從中國進口產品大幅加徵關稅的措施將被推遲「至少兩周時間」，但仍將在8月底前發布最終裁定。USTR當時稱，其收到來自公眾的1100多條意見，經同301條款委員會協商，將「繼續審查所有意見」。《日本經濟新聞》說，這是因為對於部份受影響產品，美國國內出現了要求延期的聲音，需要更多時間進行意見協調。

路透社26日評價稱，對於拜登-賀錦麗政府而言，該決定在政治上十分棘手：若調低關稅，可能會招致共和黨人的批評；若繼續原定的加稅計劃，則甚至會招致國會中一些民主黨人對成本上升的抱怨。

僅對華起重機關稅就或令美港口損失1.3億美元

截至目前，從USTR網站來看，就對華加徵關稅一事，已有上百家公司、行業協會等提交了共1136條公眾意見，大部份都要求降低、推遲或放棄對華大幅加徵關稅，並尋求擴大豁免範圍。他們列舉的理由包括關稅會擾亂全球貿易秩序、提高成本並損害企業和消費者利益、減少就業、削弱企業競爭優勢等。

特別是圍繞港口起重機，美國相關業界團體表示強烈反對。

拜登-賀錦麗政府擬對中國製造的岸橋起重機徵收25%的新關稅。對此，美國港口管理局協會（AAPA）表示，美國全國範圍內已經至少向中國企業訂購了35台船岸起重機，假設每台起重機的平均價格為1500萬美元，新的關稅將意味着1.3125億美元的巨額成本，這還不包括未來五年或十年的採購計劃。

2024年8月22日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在芝加哥聯合中心舉行的民主黨全國黨代表大會 (DNC) 最後一個晚上發表講話。（Reuters）

維珍尼亞港務局指出，一個簡單的事實是，目前沒有美國公司生產岸橋起重機，美國港口80%以上的岸橋起重機都由中國製造，「美國沒有技術或知識產權需要保護」。若執意施加新關稅，美國港口要麼只能以更高成本從中國購買起重機，要麼只能購買質量更差的起重機，導致工作環境更加危險，維護成本和時間增加。

維珍尼亞港務局稱，考慮到美國港口已經面臨來自加拿大和墨西哥港口的「激烈競爭」，擬議關稅可能只會進一步降低美國港口的利用率，令加拿大和墨西哥「漁翁得利」，美國碼頭工人的崗位數量被迫減少，而這部份工作崗位將最終流向加拿大和墨西哥勞工。

維珍尼亞港務局等還對USTR所謂中國起重機構成「網絡安全威脅」的說法提出質疑。它表示，其購買的中國起重機實際獨立於中國軟件運行，這些起重機運行的控制系統軟件由美國盟國企業開發，並在美國海運碼頭現場安裝和測試。美國多地港務局均強調，關稅不是解決美方所謂網絡安全擔憂的適當機制。

此外，包括福特（Ford）汽車在內的美國企業也要求USTR室降低對人造石墨的擬徵關稅。人造石墨是生產電動汽車電池陽極的關鍵材料，福特表示，它目前仍「幾乎完全」使用來自中國的二次顆粒人造石墨。

代表外國品牌汽車製造商的行業組織「Autos Drive America」則呼籲，將對華電池、模塊、電芯和關鍵礦物的關稅稅率至少穩定到2027年，以便外國車企「完成對美國生產的投資，並促進消費者採用」電動汽車。

換帥競選後首個重大貿易決定「非常棘手」

「是否放寬對華關稅，是自拜登7月底退選、賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，美國政府做出的第一個重大貿易決定。」路透社26日評價稱，對於拜登-賀錦麗政府而言，該決定在政治上十分棘手：若調低關稅，可能會招致共和黨人的批評；若繼續原定的加稅計劃，則甚至會招致國會中一些民主黨人對成本上升的抱怨。

當前，來自維珍尼亞州的民主黨參議員蒂姆·凱恩（Tim Kaine）、馬克·沃納（Mark Warner）以及來自佐治亞州的拉斐爾·沃諾克（Raphael Warnock）和喬恩·奧索夫（Jon Ossoff）都已經對關稅可能給他們所在州港口造成的影響表示擔憂，呼籲對現有的中國起重機訂單予以豁免。沃諾克和奧索夫還敦促USTR重新考慮計劃對注射器徵收50%的關稅，稱這可能會擾亂用於餵養新生兒的注射器的供應。

事實上，美國上屆政府啟動對華301調查並對華加徵關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則。今年5月，拜登政府宣布維持特朗普時期對華徵收的301關稅，並對中國鋰電池、光伏電池、電動汽車、關鍵礦產、半導體等產品大幅提高關稅，將影響價值180億美元的中國商品，更招致反對聲一片。

圖為2024年8月23日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫任德龍（Doug Emhoff）離開芝加哥。（Reuters）

國際貨幣基金組織（IMF）當時警告說，美國政府對華大幅加徵關稅可能危及全球貿易和經濟增長，加劇經濟碎片化趨勢。根據IMF計算，在地緣政治集團「嚴重分化」的最壞情況下，全球國內生產總值（GDP）可能會減少約7%，相當於日本和德國的GDP總和。若還涉及技術供應中斷，代價會更高。

據穆迪公司早前推算，美國消費者承擔了加徵對華關稅92%的成本，美國家庭每年增加開支1300美元。另據美國稅務基金會統計，對華加徵關稅不但沒解決美國工人就業問題，反而導致美國因此流失14.2萬個工作崗位。

加州大學聖地亞哥分校全球政策與戰略學院經濟學副教授凱爾·漢德利（Kyle Handley）表示，由於在包括「稀土元件 」在內的一些關鍵產品上，「目前還沒有其他供應商的市場份額能接近中國」，因此尋求替代產品的成本對於許多小型企業來說是難以承受的，這足以讓其中部份「停止運營或大幅縮減規模」。

在漢德利看來，美國試圖創建新供應鏈的做法還可能面臨許多不確定性。他指出，許多受益於美國「友岸外包」戰略的國家也依靠中國的外國直接投資或中國零部件來製造產品，再在美國銷售，「如果華盛頓對這種對中國的依賴——無論是真實的還是感知到的——持不利看法，那麼一些新的『友岸外包』國家可能會成為敵人」。

美國《外交政策》網站5月則刊文分析稱，去年在美國市場售出的電動汽車中，中國製造的電動汽車只佔到了2%，加徵汽車關稅不會對中國企業造成嚴重打擊。從這個層面上看，這些措施更像一種政治舉措，因為拜登政府需要在大選前討好密歇根州、賓夕法尼亞州等工業搖擺州的藍領選民。

對於美方出於國內政治考慮，濫用301關稅覆審程序，進一步提高部份對華產品加徵的301關稅，將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方已對此表示強烈不滿，並敦促美方立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關稅措施。中國商務部表示，中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

本文獲《觀察者網》授權轉載

